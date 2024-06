Używanie maszynki do usuwania niechcianego owłosienia ma wiele zalet. Jest bardzo ekonomiczne, proste i szybkie. Ma też jednak kilka wad, wśród których największą jest powstawanie podrażnień. Większość z nas doświadczyła zapewne podrażnień występujących po goleniu. Pieczenie i zaczerwienienie, wysypka, suchość oraz łuszczenie się skóry to najczęstsze z nich. Oczywiście powodem ich wystąpienia może być wyjątkowo wrażliwa skóra. Najczęściej jednak przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie skóry przed goleniem oraz błędy, które wykonujemy podczas samego golenia.

Przed przystąpieniem do golenia sprawdź ostrza swojej maszynki. Tępe ostrza sprawia, że aby usunąć wszystkie włoski będziesz musiała przejechać maszynką w tym samym miejscu nawet kilka razy, co zwiększa ryzyko zacięcia i wystąpienia podrażnień.

Zawsze używaj żelu lub pianki do golenia. Golenie na sucho lub jedynie przy użyciu wody to jedna z gorszych rzeczy, które możesz zrobić podczas używania maszynki. Składniki zawarte w kosmetykach do golenia nie tylko przyspieszają cały proces, ale również chronią skórę przed podrażnieniami.

Przygotowanie skóry jest kluczowe przed przystąpieniem do golenia. Wykonaj dokładny peeling, który usunie zrogowaciały naskórek, sebum, resztki kosmetyków nawilżających lub brązujących. Jeśli peeling wykonywałaś dzień wcześniej, nie rób go ponownie, gdyż już samo to może podrażnić skórę i sprawić, że stanie się ona jeszcze bardziej wrażliwa na użycie maszynki. Weź ciepłą kąpiel lub prysznic, dzięki czemu włoski zmiękną i łatwiej będzie je usunąć.

Jeśli jednak, mimo stosowania się do powyższych wskazówek, golenie maszynką nadal powoduje u ciebie podrażnienia to rozwiązaniem może być krem do depilacji. Krem do depilacji to preparat, który zawiera związki chemiczne zmiękczające strukturę włosa, choć nie niszczące cebulek. Włoski odrastają więc w podobnym czasie, co w przypadku golenia maszynką. Nie wymagają jednak jej stosowania, bo sam krem usuwa się za pomocą szpatułki.