Estetyka clean girl

Przez wiele lat makijaże na specjalne okazji były mocniejsze od tych na co dzień. Do popularnych make upów należały tzw. smokey eyes, czyli powieki pokryte ciemnymi cieniami, rozblendowanymi w odpowiedni sposób. Nieco subtelniejszym wyborem były klasyczne czarne kreski wykonane na oku eye linerem.

Ostatnio jednak coraz bardzo powszechnym trendem jest estetyka clean girl. Chodzi o minimalizm i stawianie na większą naturalność w modzie, fryzurze czy makijażu. Jeśli chodzi o ten ostatni, odchodzi się od kolorowych cieni do powiek, mocnego konturowania i pomalowanych ust.

Baby pink make up - na czym polega?

W estetykę clean girl świetnie wpisuje się również najnowszy trend makijażowy, czyli baby pink make up. Na czym dokładnie polega? Przede wszystkim stawia mocny akcent na jeden kosmetyk - róż. Idealnie sprawdzi się na nadchodzącą wiosnę, dodając naszej cerze blasku po zimie i zapewniając świeży wygląd.

Baby pink make up - jak wykonać?

Jak zatem wykonać taki makijaż? Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednią pielęgnację skóry i jej nawilżenie. Po oczyszczeniu cery nakładamy na nią lekki krem typu BB, a na środkową część policzków i czubek nosa - rozświetlający róż.

Kolor różowy aplikujemy również na powieki i usta odpowiednio w postaci cieni i błyszczyka lub lekkiej szminki. Brwi wyczesujemy, możemy je także pokryć bezbarwnym żelem, natomiast rzęsy pokrywamy czarnym tuszem.

Dokładny odcień kosmetyków możemy dobrać już indywidualnie do naszej karnacji. Może być to cieplejsza brzoskwinia czy chłodny róż. To samo dotyczy wykończenia - połyskującego lub matowego. Jeśli natomiast zależy nam na mocniejszym makijażu, to wystarczy dodać czarne kreski na powieki oraz doczepiane rzęsy.

