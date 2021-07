Najgorętsze makijażowe trendy tego lata. Hitem będzie kolor!

Tego lata warto postawić na mocne kolory - przekonują uznani artyści makijażu. Na wybiegach królowały ekscentryczne połączenia barw i odważne rozwiązania, które zastąpiły delikatność i dyskrecję. W tym sezonie miłośniczki maksymalizmu mają duże pole do popisu, gdyż wszelkie eksperymenty z wyglądem są mile widziane. "Obecnie mam obsesję na punkcie różu. Róż stanowi wspólny mianownik najmodniejszych letnich makijaży. Polecam testować kontrastowe zestawienia kolorów - policzki obficie oprószone koralowym różem, a do tego niebieski cień na powiekach i krwistoczerwona szminka" - wskazuje w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" Raoul Alejandre, główny wizażysta Valentino Beauty.

Wtóruje mu Lauren Parsons, globalna konsultantka ds. makijażu marki Carolina Herrera. Według ekspertki najgorętsze makijażowe tendencje oscylują wokół odważnych, śmiałych kolorystycznych kombinacji. "W ostatnim czasie trendy wyraźnie się zmieniły - oczywiste rozwiązania powoli odchodzą do lamusa, gdyż wszyscy są spragnieni nowości. Osobiście uwielbiam połączenie naturalnej, promiennej skóry pokrytej niewielką ilością podkładu z wyrazistymi ustami i mocno podkreślonymi oczami. Mój ulubiony makijaż bazuje na rozczesanych, wypielęgnowanych brwiach, podkręconych, wytuszowanych rzęsach i wargach pokrytych wyrafinowaną czerwienią lub gorącą fuksją" - instruuje wizażystka.

Jak zaznacza Isamaya Ffrench, jedna z najbardziej innowacyjnych makijażystek w branży, która przed rokiem objęła stanowisko global beauty director w Burberry, pierwsze skrzypce grają obecnie połyskujące szminki.

"Usta wracają w wielkim stylu. Odważne kolory, błyszczące, metaliczne wykończenie - wszystko to, co zwraca uwagę, a co było tuszowane przez ostatni rok!" - podkreśla Ffrench. Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć mocno podkreślone usta i równie wyraziste oko.

"Uwielbiam zderzenia kolorów w makijażu - dobrym rozwiązaniem jest użycie matowej czerwonej szminki wraz z liliowym cieniem do powiek lub błękitnego eyelinera z brzoskwiniową pomadką. Tego lata makijaż powinien być używany do wyrażania siebie, więc baw się nim" - sugeruje Lynsey Alexander, wizażystka Erdem i MGSM.

Eksperci zgodni są co do tego, że mocne kolory nie lubią konkurencji w postaci wykonturowanej, pokrytej grubą warstwą podkładu twarzy. Chcąc uzyskać modny efekt, zadbajmy więc o równowagę. Jeśli marzy nam się awangardowy make-up bazujący na odważnych, soczystych barwach, zrezygnujmy z kryjących fluidów i bronzerów.

"Cała sztuka polega na tym, by podkład był delikatny i subtelny. Jeśli stworzysz zbyt ciężką bazę, makijaż straci swój urok, stanie się wręcz teatralny" - przestrzega Alexander. I dodaje, że poza tą jedną regułą, w makijażu nie obowiązują dziś żadne zasady. "Zamiast dążyć do symetrii i perfekcji, baw się, eksperymentuj, uwolnij od wszelkich zakazów i nakazów. Łącz kontrastowe kolory i próbuj nowych rzeczy. Letni makijaż ma być odzwierciedleniem radości" - kwituje.

