Najlepszy trening na płaski brzuch

Uroda

Płaski, umięśniony brzuch to marzenie wielu kobiet, niewielu jednak udaje się osiągnąć taki efekt. Taki brzuch to bowiem efekt nie tylko treningu, ale również dobrze zbilansowanej, przemyślanej diety. Zacznijmy jednak od podstaw! Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was trening na płaski brzuch, który połączony z intensywną rozgrzewką i dobrą dietą, szybko przyniesie wymarzony efekt. Do dzieła!

Wideo youtube