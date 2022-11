Najszybszy sposób na "napompowanie" pośladków. Wystarczy 20 minut!

Spis treści: 01 Co zrobić, aby podnieść pośladki?

02 Jak podnieść pośladki w domu? Najlepsze ćwiczenia

03 Ekspresowy trening na jędrne pośladki

Co zrobić, aby podnieść pośladki?

Pośladki to część ciała, która zaraz po brzuchu jest najbardziej problematyczna u kobiet. Siedzący tryb życia i często niewłaściwa dieta wpływają na to, że mięśnie tracą jędrność, pośladki stają się płaskie, pokrywają się cellulitem i wyglądają mało atrakcyjnie. Aby stały się "zbite" i uniesione nie wystarczy jednak zmiana diety. Chociaż zdrowe żywienie jest najważniejsze podczas dążenia do szczupłej sylwetki, to kluczem do tego, aby pośladki nabrały nieco brazylijskich kształtów będzie wykonywanie specjalnych zestawów treningowych, które wcale nie są skomplikowane czy wycieńczające.

Takie ćwiczenia ponadto wpływają na postawę ciała oraz zwiększają możliwości ruchowe. Wystarczy tylko 20-30 minut kilka razy w tygodniu, a efekty będą naprawdę spektakularne. Jak trenować, aby pośladki były krągłe i uniesione?

Jak podnieść pośladki w domu? Najlepsze ćwiczenia

Ćwiczeń wpływających na atrakcyjniejszy wygląd pośladków jest wiele i można wybierać je w zależności od preferencji. Sprawdzą się między innymi:

unoszenie bioder w leżeniu na plecach bądź podporze, czyli tzw. hip thrust

martwy ciąg

przysiady

wykopy nóg w podporze przodem

lifty w tył

odwodzenie nóg

Wszystkie te ćwiczenia można wykonywać bez dodatkowego sprzętu, jednak gdy nabierzesz odrobinę wprawy, śmiało możesz sięgnąć po hantle, sztangę, specjalne gumy do ćwiczeń czy obciążniki na kostki. Dodatkowe utrudnienie podczas ćwiczeń będzie co prawda większym wyzwaniem, jednak przyniesie jeszcze lepsze, spektakularne efekty.

Zdjęcie Klasyczne przysiady będą sprzymierzeńcem w walce o piękniejsze pośladki / 123RF/PICSEL

Ekspresowy trening na jędrne pośladki

Przedstawiamy przykładowy trening na jędrne pośladki, autorstwa trenerki Marty Kruk z kanału Codziennie Fit.

Ten zestaw ćwiczeń zajmie jedynie 20 minut, a wykonywany regularnie z pewnością przyniesie upragnione rezultaty. Nie można jednak zapominać, że na spalanie tłuszczu mają wpływ przede wszystkim zdrowe nawyki żywieniowe - tak więc, jeśli zależy ci na pięknych, jędrnych, uniesionych pośladkach, pamiętaj o dawce warzyw oraz owoców każdego dnia, zdrowych tłuszczach roślinnych oraz piciu dużej ilości wody. Wszystkie te rzeczy idące w parze są receptą nie tylko na atrakcyjniejszą sylwetkę, ale też wspaniałe samopoczucie.