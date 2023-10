Działa na zmarszczki jak żelazko. Naturalny sposób pielęgnacji skóry

Siwe włosy pojawiają się wraz z wiekiem i tak samo jak zmarszczki są oznaką starzenia się organizmu. U jednych dają o sobie znać dopiero po 60-tce, u innych nawet w okolicach 30 roku życia.

Na tempo ich pojawiania się mają na pewno wpływ predyspozycje genetyczne, jak i styl życia oraz codzienna pielęgnacja włosów. Za naturalną barwę kosmyków odpowiadają komórki znajdujące się w korzeniu włosa - melanocyty, produkujące melaninę. Wraz z wiekiem jej ilość zmniejsza się, a w konsekwencji włosy blond, czarne, brązowe czy rude przybierają odcień siwy.

Domowe i skuteczne sposoby na siwiznę

Siwizna znienawidzona jest szczególnie przez kobiety, które robią wszystko, aby zamaskować ten urodowy defekt. Najprostszym i najszybszym sposobem na ich zakrycie jest popularne farbowanie. Jak wiemy, tego typu zabiegi mogą jednak z czasem osłabiać i wysuszać włosy - a w przypadku siwych włosów zabieg trzeba często powtarzać.

Na szczęście "włosomaniaczkom" nie obce są domowe sposoby na radzenie sobie z siwymi włosami. Wśród naturalnych specyfików, które zmniejszają ich widoczność, a także opóźniają pojawianie, są np.:

Płukanki z ziemniaków

Płukanki z orzechów włoskich

Płukanki rumiankowe

Płukanki z czarnej herbaty

Istnieje jeszcze jeden świetnie działający produkt, który ostatnimi czasy zyskuje na popularności wśród kobiet borykających się z siwizną. Jest to domowy preparat na bazie kawy. Co będzie potrzebne do jego przygotowania?

Składniki 8 łyżeczek mielonej kawy

wrzątek

Kawę należy wsypać do kubka, zalać do pełna wrzątkiem i przykryć spodkiem. Parzyć przed około 10 minut. W międzyczasie umyć głowę szamponem i spłukać. Na osuszone ręcznikiem włosy nałożyć przestudzony preparat, założyć czepek i odczekać około 20 minut.

Po tym czasie dokładnie spłukać wodą. Zabieg ten wykonywać należy każdorazowo po umyciu głowy. Efekty w postaci mniej widocznej siwizny zobaczysz po około 2 tygodniach stosowania.

Zdjęcie Poza farbowaniem włosów istnieje wiele naturalnych płukanek, które maskują siwiznę / 123RF/PICSEL

Co jeszcze można zrobić, by przeciwdziałać siwieniu włosów?

Mało kto zdaje sobie sprawę, ale siwieniu można zapobiegać również stosując odpowiednią dietę. Codzienny jadłospis powinien zawierać 5 porcji różnych warzyw i owoców, takich jak:

Pomidory

Szparagi

Cukinia

Pietruszka

Buraki

Kalafior

Aby opóźnić proces siwienia włosów, produkty te warto te włączyć do diety już w młodym wieku.