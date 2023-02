Nie kupuj wałków. Piękne fale i loki możesz mieć bez nich

Uroda

Loki i fale to idealna, romantyczna fryzura na Walentynki, ale nie tylko. Kręcone włosy powoli, nieśmiało powracają do domu. Panie, które od czasu do czasu, chcą zmienić coś w swoim wyglądzie, chętnie wybierają loki i fale, które można wykonać z pomocą wałków, bądź lokówki. Okazuje się jednak, że dla osiągnięcia wspaniałego skrętu wystarczą: stare gazety, szalik albo t-shirt. Jak zrobić loki domowym sposobem?

Zdjęcie Domowym sposoby na kręcone włosy / 123RF/PICSEL