Niesforne brwi przestaną być problemem. Poproś o to kosmetyczkę

Brwi, które potrzebują odświeżenia i poprawy koloru - zabieg często jest łączony z koloryzacją, co dodatkowo podkreśla i uwydatnia brwi.

Brwi, które tracą swój naturalny kształt - laminacja utrwala kształt brwi, co jest szczególnie korzystne dla osób, które mają brwi rosnące w różne strony.

Niesforne, trudne do ułożenia włoski - zabieg pomaga w ujarzmieniu włosków, które rosną w różnych kierunkach, nadając im jednolity kształt.

Laminacja brwi to zabieg, który można wykonywać regularnie, ale z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych. Zaleca się powtarzanie zabiegu co 6-8 tygodni. Taki harmonogram pozwala na utrzymanie efektów laminacji, jednocześnie dając włoskom czas na regenerację i naturalny wzrost. Częstsze wykonywanie laminacji może prowadzić do osłabienia włosków i ich nadmiernego wypadania.