Napój ten najlepiej pić rano . Zapewni ci prawdziwy zastrzyk energii i pobudzi do działania. Jednocześnie dzięki temu napojowi rozpoczniesz dzień bez niepotrzebnego stresu i nerwów, co z pewnością jest bardzo cenne szczególnie o tej porze dnia .

Przepis na kawę z kakao jest bardzo prosty. Wystarczy dodać 1-2 łyżeczki kakao do kawy, aby uzyskać pyszną i zdrową mochę. Jak to zrobić? To już zależy od preferowanego sposobu parzenia kawy. Najłatwiej jest dodać do dwóch łyżeczek drobno zmielonej kawy, 2 łyżeczki kakao i całość zalać wrzątkiem. Jeśli jednak nie lubisz tradycyjnej "plujki" dodaj kakao do kawy w kawiarce lub kolby z ekspresu ciśnieniowego. Świetnie do parzenia kawy z kakao sprawdzi się praska francuska.