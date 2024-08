Twarz owalna - czyli najbardziej pożądany kształt twarzy, któremu pasują niemal wszystkie oprawki - od aviatorów, przez kwadratowe, prostokątne, okrągłe, w kształcie kociego oka czy wayfarer. Jedyne, na co musimy zwrócić uwagę, dobierając oprawki do tego kształtu twarzy to, aby miały one odpowiedni rozmiar.