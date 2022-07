Spis treści: 01 Co to jest naszyjnik Wenus?

02 Kiedy i dlaczego pojawia się naszyjnik Wenus?

03 Naszyjnik Wenus: jak go zlikwidować?

04 Co pomaga zlikwidować zmarszczki na szyi?

05 Naszyjnik Wenus: domowe sposoby na zmarszczki na szyi

Co to jest naszyjnik Wenus?

Naszyjnik Wenus to potoczne określenie zmarszczek na szyi, a konkretnie poprzecznych linii oraz bruzd, które tworzą specyficzny okrąg, przypominający swoim wyglądem właśnie naszyjnik. Zmarszczki te mogą pojawić się już w bardzo młodym wieku, bo spory wpływ na ich powstawanie mają codzienne, złe nawyki oraz geny. Naszyjnik Wenus na szyi nie wygląda estetycznie i potrafi zepsuć humor każdej kobiecie, ale na szczęście istnieją sposoby, by zmniejszyć jego widoczność, a nawet skutecznie zapobiegać jego powstawaniu.

Kiedy i dlaczego pojawia się naszyjnik Wenus?

Naszyjnik Wenus może pojawić się na szyi w każdym wieku - tak naprawdę coraz częściej zauważają go już bardzo młode kobiety. Spory wpływ na jego powstanie mają niestety geny - jeśli twoja mama ma na szyi widoczne, poziome zmarszczki, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że i ty niedługo zobaczysz je na ciele.

Ogromny wpływ na powstawanie zmarszczek na szyi mają także codzienne, złe nawyki i niewłaściwa pielęgnacja skóry w tym miejscu, a nawet jej całkowity brak! W sieci nie brakuje zdjęć kobiet, które mogą pochwalić się gładką, zadbaną cerą, ale ich wiek zdradza wygląd szyi. Ten zaskakujący kontrast spowodowany jest właśnie niewłaściwą pielęgnacją - większość z nas pamięta o regularnej aplikacji kosmetyków do twarzy, ale zapomina o szyi i dekolcie.

Zmarszczki na szyi, przypominające wyglądem naszyjnik spowodowane są także codziennymi, złymi nawykami. Do najpopularniejszych należą:

niewłaściwa pozycja podczas spania

częste spuszczanie głowy w ciągu dnia

praca przy zbyt nisko ustawionym laptopie

częste korzystanie ze smartfonów

przyjmowanie pozycji, w których tworzy się tzw. drugi podbródek

Naszyjnik Wenus: jak go zlikwidować?

Zdjęcie Zmarszczki są nie tylko oznaką starzenia się skóry, ale mogą świadczyć o przeżywaniu długotrwałego stresu / 123RF/PICSEL

Naszyjnik Wenus na szyi może składać się z delikatnych, płytkich zmarszczek, z którymi w pewnym stopniu poradzi sobie dobry, specjalistyczny krem i zmiana codziennych nawyków lub z głębokich bruzd - w tym wypadku konieczna będzie pomoc medycyny estetycznej. Naszyjnika Wenus nie pozbędziemy się całkowicie, ale możemy zmniejszyć jego widoczność i zapobiegać tworzeniu się kolejnych zmarszczek.

By zmniejszyć widoczność nieestetycznych bruzd na szyi, należy sięgnąć po właściwie dobrane kosmetyki - zwykły krem nawilżający nie wystarczy. Podstawą pielęgnacji powinny być mocne kremy liftingujące, stymulujące produkcję kolagenu, ujędrniające i kształtujące owal twarzy. Nakładając kosmetyk na twarz, wystarczy "przeciągnąć" go także na szyję i dekolt, stosując się do słynnej zasady, że "pielęgnacja kończy się na sutkach".

By zapobiec zmarszczkom na szyi, obowiązkowo musimy włączyć do codziennej pielęgnacji kremy z wysokim filtrem UV. Takie kosmetyki nie tylko chronią przed promieniowaniem i zapobiegają nowotworom skóry, ale skutecznie opóźniają proces starzenia i przeciwdziałają powstawaniu nowych zmarszczek. Co ważne, kremy z filtrem należy stosować przez cały rok - promieniowanie UV bez problemu przedostaje się bowiem do naszych domów np. przez szyby.

Co pomaga zlikwidować zmarszczki na szyi?

Gdy naszyjnik Wenus jest już bardzo widoczny, a zmarszczki głębokie, warto zdecydować się na profesjonalne zabiegi w gabinecie kosmetycznym. Do najpopularniejszych i najbardziej skutecznych należą:

dermapen

mezoterapia igłowa

wypełnienie zmarszczek kwasem hialuronowym

zabiegi z wykorzystaniem własnego osocza.

By skutecznie zapobiegać tworzeniu się nowych zmarszczek na szyi, niezbędna będzie zmiana codziennych, złych nawyków. Jeśli pracujemy na co dzień przy komputerze lub laptopie, musimy pamiętać, by zawsze był on ustawiony na wysokości naszych oczu. Należy unikać także pozycji, w których leżymy przed laptopem np. na wysokich poduszkach, marszcząc szyję i tworząc tzw. drugi podbródek.

Zdjęcie By skutecznie zapobiegać tworzeniu się nowych zmarszczek na szyi, niezbędna będzie zmiana codziennych, złych nawyków / 123RF/PICSEL

W zapobieganiu zmarszczkom na szyi ważną rolę odgrywa także pozycja, w której śpimy. Dobrym rozwiązaniem jest zakup specjalnie wyprofilowanej, "trzymającej kark" poduszki, która dodatkowo pozytywnie wpływa także na kręgosłup.

Naszyjnik Wenus: domowe sposoby na zmarszczki na szyi

Istnieją także proste, domowe sposoby, które pomagają zmniejszyć widoczność naszyjnika Wenus i zapobiegają tworzeniu się nowych zmarszczek. To ćwiczenia, masaże oraz tzw. joga twarzy, które stosowane regularnie potrafią naprawdę zdziałać cuda! Co ciekawe, wystarczy zaledwie kilka minut dziennie, by poprawić jędrność skóry i wzmocnić mięśnie szyi. W sieci znajdziemy mnóstwo filmików, na których trenerki "jogi twarzy" przedstawiają kilka prostych ćwiczeń, które wykonywane regularnie, przynoszą zaskakująco szybkie efekty.

Ogromne znaczenie w zapobieganiu zmarszczkom na szyi ma także codzienny masaż. Warto wykonywać go zaraz przed snem lub z samego rana - wieczorny wzmocni działanie kosmetyków stosowanych na noc, a poranny zlikwiduje dodatkowe cienie oraz worki pod oczami, opuchliznę i poprawi owal twarzy.

Do masażu możemy użyć ulubionego kosmetyku, olejku lub serum, kamienia gua sha lub masażera jadeitowego. Taki masażer warto trzymać w lodówce, bo schłodzony działa skuteczniej i zdecydowanie mocniej ujędrnia skórę.

