Jakie paznokcie na jesień 2024? French manicure wraca do łask

Niezwykle delikatny (przez co mocno ceniony przez fanki minimalizmu), ale elegancki. French manicure od lat jest jednym z podstawowych zdobień, którego uniwersalność doceniają kobiety na całym świecie.

Chociaż wielu wciąż uważa go za tandetny, tej jesieni ikoniczny wzór staje się prawdziwym hitem. Lamparcie cętki okrzyknięto już najgorętszym dodatkiem tego sezonu - a skoro królują już na butach, torebkach, płaszczach czy spodniach, wkrótce musiały również pojawić się na manikiurowych salonach. A potem zupełnie nimi zawładnęły.

Tej jesieni czas zapomnieć więc o nudnych, smętnych szarościach, decydując się raczej na beże i wszelkie odcienie brązu - do nich skrzętnie przemycając lamparcie cętki . Opcji jest wiele.

Jakie paznokcie na jesień 2024? Panterka wraca do łask

Panterka uwielbia towarzystwo kolorów (możesz więc łączyć ją zarówno z brązami, jak również - niezwykle popularnym w tym sezonie zgaszonym błękitem). Nie obawiaj się eksperymentów. Zaproś panterkę na płytkę jednego z paznokci (obecne trendy zachęcają, by umieszczać ją na palcu serdecznym), resztę w całości ozdabiając jednolitym kolorem . Jeśli jednak obawiasz się podobnych szaleństw - nic straconego. "Pantera french" to opcja idealna dla fanek minimalizmu.

Jaki french jest teraz modny? Wszystkie będziemy chciały go mieć

Unowocześniona wersja french’a zachwyca. Płytka paznokcia pokryta zostaje bowiem transparentnym lakierem, po to, by końcówki ozdobione zostały cętkowanym wzorem. Całość wciąż pozostaje więc subtelna i delikatna, ale nabiera jednocześnie nieco pazura. To także świetna alternatywa dla tych, którzy twierdzą, że zwykły french jest już nieco przereklamowany.