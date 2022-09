Śliwkowa maseczka do twarzy

Śliwki są nie tylko doskonałą przekąską, dodatkiem do ciast czy deserów, ale również świetnym źródłem witaminy C, A, a także magnezu, potasu, żelaza i wapnia. Korzystnie działają nie tylko na układ trawienny, ale i skórę. Domowa maseczka na bazie śliwek będzie więc idealnym sposobem na urozmaicenie codziennej pielęgnacji. Białko jajka, które będzie potrzebne do przygotowania tego kosmetyku, delikatnie napina, ujędrnia skórę i wygładza, zmniejsza obrzęki i worki pod oczami, a także oczyszcza skórę. Ponadto działa zwężająco na pory oraz bierze udział w produkcji kolagenu w skórze.

Składniki 2 śliwki

białko jaja kurzego

Białka ubić na sztywną pianę, śliwki zmiksować. Oba składniki połączyć, a następnie nałożyć na twarz, omijając okolice oczu. Pozostawić na około 15 minut, po czym zmyć letnią wodą.

Śliwkowy maseczko-peeling

Śliwki to również składnik wielu naturalnych peelingów, które można nabyć w drogeriach. Jeśli chcemy nieco zaoszczędzić, taki domowy specyfik możemy przygotować samodzielnie. Do przygotowania peelingu potrzebne będą dodatkowo miód - bogaty w witaminy i minerały, odpowiedzialne za odżywienie i nawilżenie skóry. Ten słodki przysmak ma również działanie przeciwzapalne, odkażające, antyoksydacyjne - spowalnia procesy starzenia i uszczelnia naczynia krwionośne. Miód jest więc świetnym wyborem dla tych, którym zależy na promiennej, zdrowej i młodo wyglądającej skórze. Jogurt naturalny, wymieniony w przepisie na domowy preparat, ma natomiast właściwości nawilżające, regenerujące i odżywcze. Białka mleczne zmiękczają naskórek, a naturalny kwas mlekowy odpowiada za prawidłowe nawilżenie.

Składniki 3 śliwki

1 łyżka płatków owsianych błyskawicznych

1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżeczka miodu

Śliwki zmiksować, dodać do nich płatki owsiane. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, a następnie nałożyć na twarz, omijając okolice oczu. Masować twarz okrężnymi ruchami, by pobudzić mikrokrążenie. Pozostawić na twarzy na 15 minut, po tym czasie zmyć letnią wodą.

Ziołowe płatki pod oczy

Dodatkowym sposobem na dodanie cerze zastrzyku energii oraz witalności są żelowe płatki pod oczy. To ostatnimi czasy bardzo popularny produkt, polecany przez gwiazdy czy influencerki. Chcesz przygotować je samodzielnie w domu? To nic trudnego. Będzie to rozwiązanie na pewno dużo tańsze. Żelki wspaniale nawilżą, wygładzą i odżywią skórę w okolicy oczu. Trzeba przechowywać je w zamrażalce, a następnie wyciągać pojedynczo na 20 minut przed użyciem. Do ich przygotowania nie będą już potrzebne śliwki, a zioła takie jak np. rumianek, świetlik, arnika górska, lipa, chaber, kwiaty ślazu czy nagietek.

Składniki 2 łyżki mieszaniny wybranych ziół suszonych

400 ml wrzącej wody

1,5 łyżeczki agar agar

Zioła zalać wrzątkiem i odstaw do zaparzenia na 20 minut. Potem przecedzić przez sitko, tak by uzyskać około 250 ml płynu. Przelać do naczynia, dodać agar i cały czas mieszając doprowadzić do wrzenia. Uzyskany płyn przelać do foremek silikonowych, by uzyskać grubość plastrów około 0,5-1 cm (można użyć foremki do muffinek lub lizaków). Potem należy poczekać, aż zastygną, a następnie wyjąć z form. Tak powstałe żelki przełożyć do szczelnego opakowania, układać jeden na drugi, przekładając każdy kawałkiem papieru do pieczenia. Gotowe płatki pod oczy wstawić do zamrażalnika. Potem wystarczy wyjmować po 2 sztuki, a po około 20 minutach nakładać pod oczy.