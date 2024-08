Nie do końca wiadomo, kto pierwszy wynalazł mydło węglowe i kiedy dokładnie się to stało. Mydło samo w sobie jest znane od tysięcy lat, a węgiel aktywny był stosowany w różnych kulturach od starożytności, głównie do celów medycznych.

Oczywiście głównym składnikiem mydła węglowego jest węgiel aktywny. Jest on wytwarzany poprzez podgrzewanie węgla drzewnego przy pomocy gazu, co powoduje, że rozwijają się na nim liczne mikroskopijne pory. To właśnie one sprawiają, że taki węgiel zaczyna absorbować zanieczyszczenia.