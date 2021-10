Tak wygląda fryzura za 2500 zł. Klientka jest załamana

Wizyta u fryzjera to dla wielu kobiet nie tylko sposób na zmianę wyglądu, ale także forma relaksu. Zwłaszcza, jeśli trafimy do specjalisty z prawdziwego zdarzenia i o nic nie musimy się martwić. Na to samo liczyła Chyna.

Popularna TikTokerka kilka dni temu wybrała się do salonu, w którym nigdy wcześniej nie gościła. Zaufała opiniom z internetu, ale w ostatecznym rozrachunku – ryzyko raczej się nie opłaciło. Zdała sobie z tego sprawę dopiero po wielu godzinach.

Naturalna brunetka chciała mieć jaśniejsze końcówki, ale rozjaśnianie tak ciemnych włosów wymaga ogromnej wiedzy. "Mistrzyni nożyczek", do której trafiła, okazała się wyjątkowo niekompetentna.

Reklama

TikTok

Wizyta trwała aż 6 godzin i gdyby nie interwencja klientki, ze zdrowych pukli niewiele by zostało. Rozjaśniacz pozostawał na głowie zbyt długo, powoli paląc włosy. Kobieta straciła pół dnia, sporo nerwów i równowartość 2500 zł, bo tyle finalnie kosztowała wizyta. Nie mówiąc o kiepskim kolorze.

Nienawidzę ich

- skwitowała w filmiku opublikowanym na TikToku, który odnotował już kilka milionów wyświetleń. Rzeczywiście jest aż tak źle?

Zobacz także:

Pumpkin spice to hit tej jesieni. Polki pokochają tę koloryzację?



Chciała idealne ombre hair. Trauma po wizycie u fryzjera



Angled lob - wyszczupla, odmładza i pasuje każdej kobiecie!