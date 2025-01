Siwienie włosów to naturalny proces, który z czasem dotyka każdego. Jednak dla wielu osób jest to również estetyczny problem, który chcą opóźnić lub zminimalizować. Czarny sezam w tradycyjnej medycynie chińskiej jest uznawany za jeden z najlepszych środków wspierających pigmentację włosów . Dlaczego?

Czarny sezam zawiera związki, które stymulują produkcję melaniny - barwnika odpowiedzialnego za naturalny kolor włosów. Regularne spożywanie czarnego sezamu może pomóc w opóźnieniu siwienia oraz wzmocnieniu naturalnego odcienia włosów . To działanie wynika m.in. z obecności cynku, miedzi i magnezu, które gwarantują zdrowie skóry głowy i cebulek włosowych .

Poza tym czarny sezam jest bogaty w antyoksydanty. Oznacza to neutralizację wolnych rodników - głównych winowajców procesu starzenia się komórek (w tym melanocytów).

Wypadanie włosów to problem, z którym boryka się wiele osób, niezależnie od płci czy wieku. Szukają one różnych metod ratunkowych, jednak część z nich jest po prostu zawodna, albo zbyt agresywna, czy nawet kosztowna.

Czarny sezam może być skutecznym rozwiązaniem przy wypadaniu włosów. Bogaty w minerały i witaminy z grupy B, żelazo, białko i kwasy tłuszczowe , dostarcza składników odżywczych potrzebnych do zdrowego wzrostu włosów.

Cynk i miedź - poprawiają ukrwienie skóry głowy, co sprzyja dostarczaniu składników odżywczych do cebulek włosowych.

Kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-9 - nawilżają skórę głowy, zapobiegając jej przesuszaniu, co jest częstą przyczyną osłabienia włosów.

Żelazo i biotyna - wspierają transport tlenu do cebulek włosowych, co stymuluje ich wzrost i wzmacnia strukturę włosa.

Czarny sezam można włączyć do codziennej pielęgnacji włosów na różne sposoby - zarówno poprzez dietę, jak i bezpośrednie zastosowanie na włosy i skórę głowy.

Dodaj łyżkę czarnego sezamu do swojej diety, np. jako składnik sałatek, jogurtów, owsianki czy koktajli. Zmielony sezam można również wykorzystać jako bazę do pasty sezamowej, która doskonale sprawdzi się jako smaczny i zdrowy dodatek do kanapek.