chłodny blond : to odcień, który ma nieco zimniejszy ton;

blond inspirowany latami 90 .: to odcień, który nawiązuje do modnych fryzur z lat 90.;

Wybór koloru włosów jest złożoną decyzją, a wpływają na niego różne czynniki. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę swój naturalny kolor włosów oraz historię ich farbowania w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy . Istniejące zabarwienie może wpłynąć na efekt koloryzacji , dlatego warto to uwzględnić. Jeśli masz siwe włosy, pamiętaj, że niektóre odcienie mogą lepiej maskować siwiznę.

Grubość włosów również ma znaczenie - cienkie włosy mogą wymagać innego podejścia niż gęste . Dodatkowo porowatość włosów, czyli zdolność do wchłaniania i utrzymywania koloru, wpływa na trwałość koloru.

French vanilla to harmonijne połączenie chłodnych i ciepłych tonów, które razem tworzą wyjątkowy, wielowymiarowy efekt. Wyobraź sobie kolor waniliowego loda, lekko posypanego złotym pyłem - to właśnie jest esencja French Vanilla. To kolor, który świetnie komponuje się z letnim słońcem, nadając włosom zdrowego i promiennego wyglądu.