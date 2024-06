Włosy szybciej rosną, są zdrowsze i lśniące. Wprowadź do diety, a zobaczysz efekty

Polecamy Jagoda Pazur

Jeśli marzysz o długich włosach, musisz uzbroić się w cierpliwość. Szacuje się bowiem, że tempo ich wzrostu to od 1 do 1,5 cm miesięcznie. Są jednak sposoby, aby przyspieszyć wzrost włosów i szybciej osiągnąć wymarzoną długość. Jak więc pobudzić ich porost? Co suplementować i co pić na szybki wzrost włosów?