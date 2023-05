Medycyna estetyczna ma zarówno swoich wielkich zwolenników, jak i zdecydowanych przeciwników. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż rośnie zainteresowanie różnymi zabiegami. Do tych najpopularniejszych należy wolumetria twarzy. Na czym polega, ile kosztuje i jakie są przeciwskazania do jego wykonania?

Wolumetria twarzy - na czym polega?

Wolumetria jest nazywana zabiegiem, który ma uwidocznić tzw. trzeci wymiar piękna. Celem jest przywrócenie twarzy właściwych proporcji, uwypuklenie jej zalet i jednoczesne zakrycie mankamentów. Polega na modelowaniu i zmianie rysów twarzy bez użycia skalpela.

Reklama

Twarz pacjenta jest dokładnie analizowana pod kątem budowy i rysów, a następnie dobiera się odpowiednie techniki i miejsca, którym przyda się modelowanie. Zabieg może zatem dotyczyć całości twarzy lub skupiać się tylko na jej części, np. brodzie, żuchwie czy policzkach.

Jak się wykonuje wolumetrię twarzy?

Istnieją dwie główne metody stosowane podczas zabiegu wolumetrii. Najczęściej wykorzystuje się kwas hialuronowy, który jest wstrzykiwany w odpowiednie miejsca na twarzy. Kwas ten występuje naturalnie w naszej skórze i odpowiada za nawilżenie oraz elastyczność.

Innym sposobem, nieco bardziej inwazyjnym, jest przeszczep własnych komórek tłuszczowych pobieranych za pomocą liposukcji i po przetworzeniu podawanych do twarzy.

Czytaj także: Medycyna estetyczna niczym rosyjska ruletka? Uważaj!

Zalety wolumetrii twarzy

Zabieg wolumetrii twarzy niesie za sobą liczne korzyści. Do jego najważniejszych zalet należą:

wyszczuplenie twarzy,

nadanie jej odpowiednich proporcji,

poprawa konturu i owalu,

odmłodzenie,

wygładzenie zmarszczek i bruzd,

pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny,

poprawa objętości i struktury skóry.

Wskazania i przeciwwskazania do wolumetrii twarzy

Wolumetria jest polecana osobom, które chcą na dłużej zachować młodzieńczy wygląd twarzy, poprawić jej rysy czy uwypuklić takie miejsca jak policzki, broda czy żuchwa w celu wyszczuplenia. Zabieg pomoże również wyrównać asymetrię i podkreślić owal.

Z kolei przeciwwskazaniami do zabiegu jest przede wszystkim ciąża, uczulenie na kwas hialuronowy, nowotwory czy zaburzenia krzepliwości krwi. Wolumetrii nie przeprowadza się także u pacjentów z problemami skórnymi takimi jak łuszczyca czy zakażenia.

Wolumetria twarzy - cena zabiegu

Zabieg nie należy do najtańszych. Jego cena zależy od rodzaju użytego kwasu hialuronowego oraz jego ilości. Najczęściej koszt zaczyna się od 1000 złotych w przypadku modelowania tylko wybranej części twarzy, do nawet kilku tysięcy w przypadku całości.

Warto pamiętać, aby wybrać renomowany gabinet medycyny estetycznej. Niższe ceny wolumetrii oferowane np. w niektórych salonach kosmetycznych powinny nas zaniepokoić. Jeśli nie stać nas na zabieg, lepiej wybrać naturalne metody poprawy wyglądu twarzy np. masaże kobido.

Zobacz również: Masaż Kobido. Na czym polega i dlaczego warto z niego skorzystać?