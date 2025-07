brak odpowiedniego obuwia - wiele osób chodzi po plaży boso lub w cienkich klapkach, przez co stopy są narażone na nagrzany piasek i kontakt z bakteriami.

promienie UV - intensywne słońce prowadzi do przesuszenia, a nawet lekkich oparzeń ,

słona woda - działa drażniąco i odwadniająco . Wysusza naskórek, przyczyniając się do jego pękania i łuszczenia,

Wszystko to prowadzi do zaburzenia naturalnej bariery ochronnej skóry . Efektem może być nie tylko łuszczenie, ale również podrażnienia, pieczenie, zrogowacenia stóp , a w skrajnych przypadkach - pęknięcia naskórka i bolesne rany.

1. Dokładne oczyszczenie - pierwszy krok do regeneracji

To najważniejszy punkt pielęgnacji po plaży. Skóra stóp potrzebuje intensywnego nawilżenia i odbudowy. Tu nie wystarczy balsam do ciała - warto sięgnąć po specjalistyczne kremy do stóp, najlepiej z zawartością: