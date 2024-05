Warto włączyć je do swojej codziennej diety, ponieważ pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi, ma właściwości przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Jest pomocne przy refluksie żołądkowym, stanach zapalnych przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, reguluje i usprawnia pracę układu pokarmowego, zapobiega zaparciom.

Siemię lniane to doskonały dodatek m.in. do placuszków

Siemię lniane jest bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6, omega-9 i cynk, dzięki czemu pomaga w leczeniu łuszczycy, trądziku czy egzemy. Zawarta w nim również witamina C rozjaśnia skórę, likwiduje przebarwienia, pomaga wyrównać koloryt skóry oraz sprawia, że staje się ona promienna, gładsza i wygląda na bardziej wypoczętą.

Jeśli na twojej twarzy pojawiły się zmarszczki, to maseczka z siemienia lnianego jest czymś, co powinnaś włączyć na stałe do swojej pielęgnacji. Zawarta w nim witamina E chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i opóźnia procesy starzenia się skóry. Witaminy z grupy B zapewniają cerze jędrność i gładkość oraz dbają o odpowiednie nawilżenie.