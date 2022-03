Spis treści: 01 Przyczyny nadmiernej utraty włosów

02 Wypadanie włosów po COVID-19

03 Jakich witamin brakuje, gdy wypadają włosy?

04 Odpowiednia dieta - co jeść, aby poprawić kondycję włosów?

05 Właściwa pielęgnacja - jak powstrzymać nadmierne wypadanie włosów?

06 Badania hormonalne przy wypadaniu włosów

07 Konsultacja z lekarzem

08 Domowe sposoby na wypadanie włosów: Jak zrobić wcierki do skóry głowy?

Przyczyny nadmiernej utraty włosów

Wypadanie włosów to naturalny proces organizmu, pod warunkiem, że tracimy dziennie około 50-100 włosów. Kiedy jednak zaczyna ich wypadać dużo więcej, warto sprawdzić, jaka jest przyczyna utraty owłosienia i podjąć skuteczną walkę. Wypadanie włosów może mieć różne podłoże. Za najczęstsze przyczyny utraty owłosienia uznaje się:

Reklama

przewlekły, silny stres

zaburzenie równowagi hormonalnej

niedożywienie, w tym niedobory mikro- i makroelementów, np. żelaza, cynku, witamin A, E, D, B5 oraz kwasów tłuszczowych omega-3

radykalna dieta i duża utrata masy ciała

uwarunkowania genetyczne

czynniki zewnętrzne (np. częste używanie prostownicy czy lokówki, promieniowanie UV, farbowanie, nieprawidłowe korzystanie z kosmetyków do stylizacji, chlorowana lub słona woda)

długotrwałe przyjmowanie niektórych leków (np. środki przeciwzakrzepowe, retinoidy, cytostatyki, beta-blokery czy leki o działaniu immunosupresyjnym)

choroby skóry głowy (np. grzybica, łojotokowe i atopowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, łuszczyca oraz łupież)

choroby ogólnoustrojowe (np. cukrzyca, ostre choroby zakaźne, a także schorzenia autoimmunologiczne)

długotrwałe przeziębienie (grypa, wysoka temperatura, zakażenie)

spożywanie alkoholu i palenie tytoniu

Wypadanie włosów po COVID-19

Koronawirus powoduje wiele długotrwałych powikłań. Nadmierne wypadanie włosów to powszechny problem, z którym walczy jedna trzecia ozdrowieńców. Pojawia się zwykle trzy lub cztery miesiące po przebytej infekcji, niezależnie od tego, czy była to lekka, czy ciężka postać choroby. Garstki włosów mogą wypadać podczas szczotkowania włosów lub brania prysznica. COVID-19 to "silny stres" dla organizmu. Ponadto przyjmowanie leków i niedobór witamin i minerałów sprawiają, że mieszki włosowe ulegają zanikowi.

Jak przeciwdziałać wypadaniu włosów po COVID-19? Podstawowe leczenie polega na uzupełnieniu witamin i minerałów w związku z brakiem żelaza. Wprowadź do swojego menu produkty bogate w biotynę, która wzmacnia włosy, chroni je przed wypadaniem oraz sprawia, że wyrastające włosy są mocniejsze, grubsze i bardziej odporne na zniszczenia.

W niektórych przypadkach zalecana jest specjalna terapia z wykorzystaniem światła o niskiej energii. Są to fale ledowe, które docierają nawet do 6 mm w głąb skóry. Taka terapia pobudza wzrost mieszka włosowego, jego regenerację oraz lepsze ukrwienie. Ponadto warto pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji włosów. Zaleca się regularne olejowanie pasm oraz stosowanie peelingu skóry głowy, który poprawi krążenie krwi. Warto też stosować suplementy z dodatkiem witamin, które poprawią wygląd pasm i przy okazji skóry.

Jakich witamin brakuje, gdy wypadają włosy?

Witaminy mają ogromny wpływ na wygląd naszych włosów. Witamina A poprawia metabolizm cebulek włosowych i komórek rogowych nabłonka skalpu, tym samym wpływa na właściwości struktury keratyny - budulca włosa. W przypadku jej niedoboru włosy stają się niezwykle kruche, łamliwe, nie mają blasku i nadmiernie wypadają. Naturalnym źródłem witaminy A są marchew, morele, pomidory, papryka, botwina, natka pietruszki, jarmuż, szpinak, nabiał, jaja i wątróbka.

Witaminy z grupy B, takie jak tiamina (B1), ryboflawina (B2), niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), pirydoksyna (B6), biotyna (B7), a także inozytol (B8) są niezbędne do prawidłowego wzrostu zdrowych i silnych włosów. Ponadto wzmacniają strukturę włosa i chronią go przed czynnikami zewnętrznymi. Najbardziej istotną jest witamina B5, czyli kwas pantotenowy, który pobudza i przyspiesza rozwój komórek włosa. Znajdziesz ją w pełnoziarnistych produktach, rybach, mięsie, wątróbce, mleku i bananach.

Witamina E z kolei pomaga zachować odpowiednie ukrwienie skóry głowy, a co za tym idzie przyspieszyć wzrost włosów. Jej regularne przyjmowanie sprawia, że włosy nabiorą połysku oraz staną się aksamitne i miłe w dotyku. Źródłami witaminy E są migdały, orzechy laskowe i ziemne, nasiona słonecznika oraz oleje roślinne. Można ją znaleźć także w szpinaku, czosnku, kapuście, marchwi, sałacie i brukselce.

Zdjęcie Co jeść, gdy włosy wypadają? / pexels.com

Zastanawiasz się, jak powstrzymać nadmierne wypadanie włosów?

Odpowiednia dieta - co jeść, aby poprawić kondycję włosów?

Jedną z przyczyn wypadania włosów jest niezdrowa, źle zbilansowana dieta. Regularne dostarczanie organizmowi niezbędnych składników odżywczych, szczególnie minerałów, pozwoli zachować dobrą kondycję włosów. Wprowadź do swojego menu produkty bogate w żelazo, cynk, potas, witaminy z grupy B, A, E oraz kwasy tłuszczowe. Jeśli chcesz mieć piękne, lśniące włosy odporne na łamanie się i wypadanie, jedz takie produkty, jak: podroby, a zwłaszcza wątróbka, czerwone mięso, jajka, nabiał, fasola szparagowa, brokuły, kasza jęczmienna, jaglana i gryczana, owoce sezonowe oraz orzechy.

Właściwa pielęgnacja - jak powstrzymać nadmierne wypadanie włosów?

Aby powstrzymać nadmierne wypadanie włosów, zadbaj o odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji włosów. Podstawą jest używanie delikatnych szamponów przeznaczonych do problemu osłabionych i wypadających włosów. Warto sięgnąć po dermokosmetyki, które zawierają składniki aktywne, takie jak witaminy, przeciwutleniacze oraz substancje pochodzenia roślinnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowa odżywka, która ratuje zniszczone włosy! Interia DIY

Badania hormonalne przy wypadaniu włosów

Zaburzenie hormonalne to jedna z najczęstszych przyczyn wypadania włosów. Diagnozę warto zacząć od skontrolowania tarczycy, ponieważ każde zaburzenie pracy tego gruczołu wpływa negatywnie na stan skóry głowy i kondycję włosów. W przypadku znacznej utraty owłosienia warto też zrobić morfologię, oznaczyć poziom żelaza i białka.

Zdjęcie Trycholog – kim jest oraz na czym polegają badania? / Adobe Stock

Konsultacja z lekarzem

Jeśli włosy nadmiernie wypadają, koniecznie skonsultuj się z dermatologiem lub trychologiem, który pomoże przede wszystkim w ustaleniu przyczyny problemu i dopasuje odpowiednią terapię. Badanie trychologiczne polega na szczegółowej weryfikacji stanu skóry głowy i włosów, mieszków włosowych, faz wzrostu włosów oraz cebulek. W zależności od objawów, stopnia i charakteru schorzenia każdy przypadek wymaga innego podejścia terapeutycznego.

Domowe sposoby na wypadanie włosów: Jak zrobić wcierki do skóry głowy?

Skuteczne w walce z wypadającymi włosami są zioła, takie jak pokrzywa, kozieradka, skrzyp polny, siemię lniane i szałwia. Kurację ziołową należy stosować przynajmniej dwa tygodnie, inaczej nie zaobserwujemy żadnych skutków.

Popularnym, domowym sposobem na wypadające włosy jest stosowanie maseczek i wcierek. Jakie naturalne wcierki warto stosować? Wcierka ze skrzypu polnego i pokrzywy jest jedną z najbardziej skutecznych mieszanek, która hamuje wypadanie włosów i przyspiesza ich wzrost. Ponadto doskonale wzmacnia cebulki włosowe. Łyżeczkę skrzypu oraz pokrzywy zalej wodą i gotuj przez 20 minut. Następnie zioła odcedź i pozostaw do ostygnięcia. Taką wcierkę można stosować nawet dwa razy dziennie, także po umyciu i wysuszeniu włosów.

Zdjęcie Aloes na włosy – dlaczego warto stosować? / pexels.com

Aloes jest idealną odżywką na wypadające włosy, delikatnie wspomaga ich porost, łagodzi i nawilża podrażnioną skórę głowy oraz poprawia jej kondycję. Przygotowanie takiej domowej mikstury jest przy tym bardzo proste. Wystarczy sok aloesowy rozcieńczyć z wodą i wcierka jest od razu gotowa do użycia.

Kozieradka z kolei jest skuteczna nie tylko w przypadku wypadania włosów, lecz także przepięknie nabłyszcza włosy, reguluje pracę gruczołów łojowych oraz pomaga uporać się z łupieżem. Aby przygotować taką wcierkę, łyżeczkę ziaren kozieradki zalej szklanką wrzątku i pozostaw do ostudzenia. Następnie odcedź napar i przelej go do buteleczki z dozownikiem. Efekty stosowania wcierki można zauważyć już po 2-3 tygodniach.

***

Czytaj również:

Sposoby na pozbycie się pleśni

Znaki zodiaku, z którymi lepiej nie zadzierać. Są pamiętliwe

"Instynkt macierzyński się o ciebie upomni". Jak wygląda walka z mitem?