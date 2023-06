Spis treści: 01 Jak mieć proste włosy po nocy? Wypróbuj prosty trik

Jak mieć proste włosy po nocy? Wypróbuj prosty trik

Wiele z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mocno nasze nocne nawyki wpływają na kondycję włosów. To, w jaki sposób śpimy ma niemal kluczowy wpływ na ich późniejszy wygląd. W trakcie snu nasze włosy są bowiem narażone na uszkodzenia mechaniczne. Nic w tym dziwnego, niektórzy z nas w nocy, zupełnie nieświadomie, zmieniają pozycję nawet 30 razy.

Wówczas włosy trą o poduszkę, co wpływa na zniszczenie ich struktury. Kosmyki mogą się też plątać, co w efekcie wpłynie na rozdwajanie się końcówek, łamanie, a nawet puszenie. Kardynalnym błędem jest położenie się do łóżka z rozpuszczonymi, świeżo umytymi i jeszcze wilgotnymi włosami. Co więc zrobić, aby rano obudzić się z gładkimi, prostymi kosmykami? Prosty trik sprawi, że nasze włosy odżyją.

Załóż na głowę przed zaśnięciem. Włosy ci za to podziękują

TikTokerka Amber Castoreno postanowiła podzielić się z internautkami swoim sposobem na nieskazitelnie proste włosy. Jak się okazuje, przed snem kobieta zakłada na głowę... rajstopy. Z pozoru zabawny sposób przynosi jednak zaskakujące efekty. Świetnie sprawdzi się szczególnie w przypadku długich, naturalnie prostych włosów, ale pokochają go również te kobiety, które często sięgają po prostownicę.

Jak instruuje TikTokerka, wystarczy obciąć końcówki rajstop, a kolejno założyć je na głowę tak, jak czepek do spania. Następnie należy podzielić włosy na dwie części i włożyć je go nogawek. Teraz wystarczy jedynie zawinąć je dookoła głowy i związać na końcach.

Chcąc chronić w nocy swoje włosy nigdy nie kładźmy się z rozpuszczonymi pasmami. Specjaliści radzą, aby każdorazowo przed snem wiązać włosy w kucyk. Ale jak to? Zwykła gumka odgniecie się przecież na włosach, pozostawiając na nich nieestetyczny ślad. Dlatego też w tym przypadku warto sięgnąć po frotkę wykonaną z delikatnego materiału. Sprężynki i szorstkie gumki odrzućmy w kąt.

Jak najlepiej związać włosy na nos?

Chcąc poprawnie zadbać o swoje włosy przed zaśnięciem warto je odpowiednio spleść. Właścicielki kręconych lub falowanych kosmyków mogą zdecydować się na warkocze w każdej postaci: francuzy, kłosy czy warkocze holenderskie. Tymczasem proste włosy powinny zostać luźno związane w wysoką kitkę na czubku głowy. Rano będą zachwycać wyglądem.

