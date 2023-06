Apteczny hit za grosze. Włosy będą po nim miękkie i błyszczące

Pozbądź się cellulitu na dobre. Wystarczy kilka minut dziennie

Czym jest nafta kosmetyczna?

Nafta kosmetyczna, zwana też olejem parafinowym, jest to substancja chemiczna powstała w procesie destylacji ropy. Parafinę można spotkać w składzie wielu kremów do twarzy czy balsamów do ciała, a także kosmetyków do włosów. Jest tak popularna, bo należy do specyfików tanich i skutecznych - mimo że ostatnimi czasy urosło wokół niej wiele kontrowersji, to wciąż ma wielu zwolenników.

Jak działa nafta kosmetyczna?

Nafta kosmetyczna znana i zachwalana jest już od dawien dawna. Nasze babcie i prababcie stosowały ją do pielęgnacji włosów oraz cery. Umiejętnie używana pomoże:

zregenerować zniszczone, suche włosy

odżywić zmęczoną cerę

wspomóc walkę z trądzikiem

Nafta kosmetyczna nie posiada zdolności wnikania w głąb skóry ani struktury włosa, po nałożeniu tworzy tłustą warstwę izolacyjną, która zabezpiecza przed odparowywaniu wody i chroni przed zanieczyszczeniami. Należy jednak uważać podczas jej stosowania i nie przesadzać ze zbyt wysokim stężeniem oraz częstotliwością aplikowania na skórę czy włosy.

Zdjęcie Umiejętnie stosowana nafta kosmetyczna na włosy sprawi, że kosmyki będą miękkie i błyszczące / 123RF/PICSEL

Nafta kosmetyczna na włosy - efekty stosowania

Nafta kosmetyczna polecana jest głównie do włosów matowych, łamliwych i zniszczonych po zabiegach fryzjerskich.

tworzy ochronną warstwę, zabezpieczający przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych: wysokiej temperatury, wiatru, mrozu, przed uszkodzeniami mechanicznymi

wygładza i nabłyszcza kosmyki

zabezpiecza włosy przed elektryzowaniem

zatrzymuje wodę we włosach, dzięki czemu są bardziej nawilżone

regularnie stosowana wpływa korzystnie na objętość fryzury

ułatwia rozczesywanie i stylizację włosów

zapewnia pasmom miękkość i elastyczność

Nafta kosmetyczna - jak stosować na włosy?

Nafta kosmetyczna na włosy może być stosowana solo, ale też sprawdzi się świetnie dodana do maseczki czy odżywki. Przed umyciem głowy nałóż produkt i pozostaw na około 15 min. Po tym czasie dokładnie umyj szamponem - najlepiej dwukrotnie i spłucz wodą.

Nafta kosmetyczna na trądzik - jak stosować?

Wiele "urodomaniaczek" poleca też naftę kosmetyczną do stosowania na twarz. Np. w połączeniu z kilkoma kroplami olejku z drzewa herbacianego stworzy skuteczny produkt to walki z trądzikiem. W tym celu należy wymieszać 40 ml nafty kosmetycznej i 10 ml olejku, a następnie nałożyć na wacik i przemywać miksturą miejsca zapalne. Potem dobrze odczekać jeszcze około 10 minut, a następnie umyć twarz ciepłą wodą i nałożyć mocno nawilżający krem.