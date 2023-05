Masaż twarzy w ostatnich latach zyskał na popularności. Nie bez powodu - poprawia stan naskórka, dotlenia, odżywia i sprawia, że nasza skóra wygląda młodo i promiennie

Można powiedzieć, że to najtańszy zabieg odmładzający. Pozwala poprawić owal twarzy i sprawia, że skóra jest bardziej napięta

Masaż twarzy wpływa też korzystnie na poprawę samopoczucia. To jeden z prostych sposobów na zmniejszenie poziomu stresu

10-minutowy lifting? Relaksacyjny masaż przed snem? W internecie propozycji nie brakuje. Prezentujemy kilka masaży, które uwolnią skórę od napięć i odejmą nam lat

Uwalnia od napięć i stresu, odżywia skórę i jest naturalnym sposobem na odmładzanie. Masaż twarzy w ostatnich latach zyskał na popularności i z każdym rokiem zyskuje kolejne zwolenniczki. Regularna i prosta praktyka przynosi wiele korzyści i przy okazji "wyprasuje" zmarszczki. Potrzebny jest tylko krem lub odpowiedni olejek.

Prosty zabieg możemy wykonywać sami lub skorzystać z pomocy profesjonalistów w gabinecie masażu czy salonie kosmetycznym. W drugim przypadku ekspert dobierze kosmetyki i rodzaj ruchów dostosowany do potrzeb skóry.

Masaż twarzy, czyli jak to działa

Zdjęcie Masaż twarzy ma wiele korzyści, m.in. pomaga zachować jędrność skóry na dłużej / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto wykonywać masaż twarzy? Wiele osób zapomina, że twarz składa się z mięśni, a wspomniana praktyka to dla niej prawdziwy trening. Mięśnie twarzy, określane również mianem mimicznych, znajdują się z przedniej oraz bocznych stron głowy. Łącznie, wyróżnia się 22 mięśnie, które odpowiadają za wykonywanie prostych ruchów. To m.in. mruganie powiekami, otwieranie ust, ruchy policzków czy marszczenie skóry na czole.

Wraz z upływem lat mięśnie twarzy słabną, co jest naturalnym procesem. Jednym z prostych i skutecznych sposobów na jego opóźnienie są regularne ćwiczenia lub wykonywanie masaży na mięśnie twarzy. Masaż pobudza przepływ limfy - gdy jest zaburzony, nietrudno to dostrzec. Na twarzy obserwujemy wówczas opuchliznę czy worki pod oczami.

To najtańszy zabieg odmładzający, który jest dostępny dla każdego: poprawi owal twarzy i sprawi, że skóra będzie promienna i bardziej napięta. Do tego warto dodać mikrokrążenie skórne, co przyczynia się do naturalnych procesów regeneracyjnych oraz wytwarzaniu w komórkach elastyny i kolagenu. A to właśnie one odpowiadają za młody wygląd skóry.

Masaż pomaga również wchłaniać aktywne składniki z serum, kremów czy olejków stosowanych do pielęgnacji twarzy. Jest również idealnym sposobem na relaks i ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. To prosty sposób na zmniejszenie poziomu stresu.

Wszystko sprawia, że masaż twarzy nie bez powodu jest jednym z kosmetycznych hitów ostatnich lat. Niektórzy są nawet zdania, że regularne wykonywanie masażu działa niczym wypełniacze stosowane w medycynie estetycznej.

Bezwzględnie unikaj. Masaż twarzy - przeciwwskazania

Zdjęcie Czasami lepiej uważać z masażem twarzy / 123RF/PICSEL

Chociaż lista korzyści dla naszego zdrowia i wyglądu jest długa, istnieją jednak przypadki, w których masażu twarzy nie powinno się wykonywać. Na liście przeciwwskazań znajdują się:

infekcja gardła lub jamy ustnej

usunięcie zęba

zmiany trądzikowe i stany zapalne skóry

rany

opryszczka

powiększone węzły chłonne

infekcje górnych dróg oddechowych

przeziębienie

Podstawowy masaż twarzy krok po kroku

Zdjęcie Masaż twarzy to prosty i tani sposób na wygładzenie zmarszczek / 123RF/PICSEL

Nim przystąpimy do masażu twarzy, warto się do niego odpowiednio przygotować. Pierwszy, podstawowy krok, bez którego ani rusz: umyj ręce, następnie oczyść twarz pianką lub żelem i osusz skórę ręcznikiem. Do wykonania masażu możesz wykorzystać ulubiony krem, masełko lub olejek (arganowy, jojoba, lawendowy, różany). Preparat nakładamy na dłonie lub delikatnie rozprowadzamy na skórze twarzy.

Zdjęcie Masaż twarzy nie jest niczym skomplikowanym. Już najprostszy zestaw przyniesie upragnione efekty / 123RF/PICSEL

Wszystko gotowe? Czas działać. Tak wykonasz podstawowy masaż twarzy, który powinien trwać przynajmniej 10 - 15 minut. Nie spiesz się i nie wykonuj gwałtownych ruchów.

Masaż zacznij od delikatnych ruchów środkowym i wskazującym palcem od żuchwy w kierunku policzków i czoła, Kolejny krok to okrężne ruchy palców obu dłoni od żuchwy w stronę czoła, a później od brody do policzków, od nosa do uszu i od środkowej części czoła w kierunku skroni, Uciskaj brodę, miejsce nad dolną i górną wargą, łuki brwiowe i skronie. Później wykonuj okrężne ruchy na dolnej powiece (od wewnątrz na zewnątrz), a później na górnej (w odwrotną stronę). Później, w delikatny sposób "ostukaj" opuszkami palców każdą część twarzy, Na koniec przyjemny lifting: głaszcz twarz dłońmi od żuchwy w kierunku czoła, a później od nosa w kierunku uszu.

Jak często wykonywać masaż twarzy? Nie ma jednoznacznej reguły, ale ważna jest przede wszystkim regularność. Możemy go wykonywać o poranku w skróconej formie przed wyjściem do pracy (podczas nakładania kremu nawilżającego), ale i tuż przed snem, gdy mamy więcej czasu, by się zrelaksować.

Masaże twarzy, które odmłodzą o 10 lat. Będą cię pytać o dowód

Istnieje wiele rodzajów masażu twarzy. W sieci można znaleźć liczne tutoriale, na których prezentowane są różne techniki. Relaksacyjny masaż przed snem? 10-minutowy lifting? A może masaż uwalniający od napięć i stresu? Poniżej prezentujemy kilka przykładów - każda z was znajdzie tu coś dla siebie.

