Szminka w bazowej palecie barw "deep nude" pięknie podkreśla urodę. Ważne, by kolor był o kilka tonów ciemniejszy od naszej skóry . Jest to więc idealny wybór dla kobiet, które nie przepadają za mocnym malowaniem ust a zwykłe odcienie nude są dla nich po prostu nudne. Co więcej, dobór takiej szminki raczej nie sprawi większego kłopotu i będzie się pięknie prezentował zarówno u pań mających pełne, jak i wąskie usta.

Gwarantem perfekcyjnego makijażu ust jest pielęgnacja. Bo nawet najbardziej wyrazisty kolor czy wspomniany "deep nude" nie będą się dobrze prezentować na spierzchniętych czy przesuszonych ustach. Musimy zadbać o to, by były odpowiednio nawilżone. Dlatego na co dzień warto stosować pomadki ochronne. W regeneracji ust może też pomóc miód, który nie dość, że je nawilży, to jeszcze zadziała przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Taką miodową maseczkę najlepiej stosować na noc.