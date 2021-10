Zalety aloesu. Czym jest i dlaczego warto stosować żel?

Aloes, a dokładniej galaretowaty miąższ z aloesu zwyczajnego zawiera mnóstwo cennych pierwiastków i składników mineralnych.

Obfituje m.in. w potas, fosfor, magnez, miedź, witaminy A, C i E, a także aminokwasy, enzymy, kwasy tłuszczowe oraz witaminy z grupy B.

Stosuje się go w wielu dziedzinach, jednak niewątpliwie najszerzej w kosmetyce ze względu na jego właściwości łagodzące, odżywiające, nawilżające, przeciwzapalne czy przeciwbakteryjne, a także obecność kwasów tłuszczowych, .

Właściwości pielęgnacyjne aloesu. Na co pomaga?

Aloes często stosuje się przy pielęgnacji włosów np. jako maskę. Zwłaszcza w przypadku tych słabych, suchych i matowych, ponieważ ma właściwości higroskopijne, a więc absorbuje cząsteczki wody i tworzy z nimi wiązania. Dzięki temu są bardziej nawilżone. Poza tym odżywia skórę głowy i włosy, a także pomaga pozbyć się łupieżu czy takich uporczywych dolegliwości jak wypadanie włosów i swędzenie.



Aloes stosuje się jednak nie tylko na włosy. Można stosować go również m.in. jako produkt po goleniu, ponieważ nie tylko złagodzi on podrażnienia, ale też ukoi ból i przyspieszy gojenie się uszkodzonej skóry. Można go też stosować jako balsam do ciała lub żel pod oczy.

Zdjęcie W przypadku żelu aloesowego lepiej jest wybrać nieco droższy produkt o lepszej jakości. Nie zawsze jednak cena równa się jakość, więc trzeba patrzeć na skład / 123RF/PICSEL

Jak iż aloes wykazuje również właściwości zmiękczające, często stanowi składnik pomadek do ust, a zważając na jego przeciwzapalne działanie, świetnie sprawdza się w walce ze zmianami skórnymi, takimi jak trądzik.

