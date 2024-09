Codzienna pielęgnacja skóry twarzy to dla wielu z nas obowiązkowy rytuał. Dokładne oczyszczanie, nawilżanie, odżywianie — o tym pamiętamy bez mrugnięcia okiem. Niestety, nadal zdarza się, że zapominamy o dekolcie, w najlepszym wypadku nakładając na niego balsam do ciała. Niestety, w działaniach antystarzeniowych to nie wystarczy.

Skóra dekoltu jest cienka, delikatna i podatna na uszkodzenia . Mała ilość gruczołów łojowych w tym obszarze sprawia, że nie jest on dostatecznie chroniony przed niesprzyjającymi warunkami i zanieczyszczeniami, a jednocześnie ma ograniczoną zdolność regeneracji. Łatwo ulega podrażnieniom i jest bardzo wrażliwy na negatywny wpływ promieniowania UV . Skóra szybciej wysycha, a to wszystko przekłada się na powstawanie zmarszczek.

Regularne stosowanie peelingów: To zabieg korzystny nie tylko dla cery. Delikatne peelingi pomagają w usuwaniu martwego naskórka i pobudzają skórę do regeneracji .

Włącz odżywcze serum do rutyny pielęgnacyjnej: Krem nawilżający to nie wszystko, co możesz zrobić, aby powstrzymać starzenie skóry dekoltu. Przed nałożeniem kosmetyku zastosuj serum zawierające witaminy (np. C lub E) i antyoksydanty, które wspierają walkę z wolnymi rodnikami i przyczyniają się do poprawy wyglądu skóry.