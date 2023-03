Czasem w ciągu nocy potrafimy przebudzić się, żeby iść do toalety. Jeśli powtarza się to często, mowa o nykturii - w przebiegu tej choroby oddaje się mocz dwa razy w ciągu nocy.

Niektórzy traktują to jako błahostkę, jednak jeśli problem się powtarza, może to być objaw poważniejszych kłopotów zdrowotnych. Jeśli nawet zdarza się to okazjonalnie, należy pamiętać o jednej rzeczy.

Oddajesz mocz w nocy? Pamiętaj o jednej rzeczy

Gdy w ciągu nocy budzimy się, aby oddać mocz, ma to wpływ na jakość naszego snu. Po pierwsze, po kilku godzinach od zaśnięcia zdarza się, że ciężko nam ponownie usnąć, bo samo wstanie z łóżka jest już rozbudzające. Okazuje się jednak, że jeszcze jeden czynnik może mieć wpływ na zaburzony sen spowodowany nocną wizytą w toalecie.

Chodzi o kontakt z jasnym światłem, które hamuje wydzielanie melatoniny zwanej potocznie "hormonem snu". Z tego powodu tak ciężko jest nam ponownie zasnąć.

Jak zapobiec hamowaniu produkcji melatoniny w nocy?

Aby temu zapobiec, warto zrezygnować z zapalania górnego światła w sypialni, przedpokoju czy łazience w trakcie nocnej wycieczki. Warto zatem zadbać o zamontowanie nocnego światełka o delikatnym natężeniu lub po prostu skorzystać z latarki w telefonie, która oświetli nam drogę do łazienki.

Dzięki temu nie dopuścimy do sytuacji, w której produkcja melatoniny nie zostanie zaburzona, dzięki czemu będzie nam łatwiej ponownie zasnąć.

***

