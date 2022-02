Spis treści: 01 Pierwsze czynności

02 Śmierć w szpitalu: procedury

03 Kto może odebrać ciało ze szpitala?

04 Formalności związane z odbiorem ciała

Pierwsze czynności

Oficjalne stwierdzenie zgonu pacjenta to pierwsza czynność wykonywana przez personel medyczny w szpitalu, od razu po tym, gdy zostanie odkryta taka śmierć. Kartę zgonu wypisuje lekarz, następnie pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni. Od wypisania dokumentu, do transportu upłynąć muszą jednak dwie godziny - jest to wymóg bezpieczeństwa. W tym czasie zostaje przygotowane miejsce do przechowywania ciała.

Śmierć w szpitalu: procedury

Po upływie dwóch godzin ciało zmarłego zostaje przewiezione do prosektorium i umieszczone w chłodni. Zanim ta podróż się rozpocznie, identyfikator z danymi osoby zmarłej zostaje zawieszony na jej stopie lub dłoni. Ciało transportowane jest w szczelnie zamkniętej kapsule, specjalnym ciągiem komunikacyjnym przystosowanym do tego celu.

Reklama

Zdjęcie W szpitalach wyznacza się specjalne ciągi komunikacyjne do transportu zmarłych pacjentów / 123RF/PICSEL

Kto może odebrać ciało ze szpitala?

Prawo do odebrania zwłok mają:

małżonek lub małżonka,

krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.),

krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (na przykład brat, brat ojca, syn brata ojca),

powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (teść, teściowa).

Ciało pozostaje w chłodni aż do czasu identyfikacji przez bliskich lub przez przedstawiciela uprawnionej do tego instytucji. Może dotyczyć to żołnierzy zmarłych w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej. Prawo do identyfikacji, odbioru ciała i organizacji pochówku przysługuje wtedy siłom zbrojnym. Również odpowiednie organy państwa mogą wziąć na siebie obowiązki pogrzebowe w przypadku osób zasłużonych dla kraju.

Zdjęcie Wyspecjalizowane zakłady pogrzebowe zajmują się zmarłymi na prośbę rodzin / 123RF/PICSEL

Formalności związane z odbiorem ciała

Przed pandemią koronawirusa bliscy zmarłego musieli potwierdzić rozpoznanie ciała w świadectwie identyfikacyjnym. Obecny był przy tym pracownik szpitala. W przypadku śmierci spowodowanej innymi przyczynami niż COVID-19 procedura wciąż wygląda podobnie. Ciała zakażonych oddawane są rodzinom w zamkniętych, odkażonych trumnach. Wiele osób składało zażalenia w tej sprawie, czując się pozbawionymi możliwości ostatniego pożegnania, a także nie mając pewności, czy nie zaszła pomyłka przy wydawaniu ciała. W tej sprawie w ubiegłym roku interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

"(...) znowelizowane przepisy powołanego rozporządzenia nie zakazują wprost okazywania zwłok zmarłego na chorobę COVID-19 członkom rodziny, jednak w praktyce, szpitale - kierując się zaleceniami wynikającymi z postanowień § 5a ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - odmawiają tego bliskim. Rodzi to zrozumiałe rozgoryczenie i żal po stronie członków rodziny zmarłego. - Zdaję sobie sprawę, że w związku z niebezpieczeństwem szerzenia się choroby COVID-19 zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na tę chorobę muszą zawierać pewne rygory, które zagwarantują bezpieczeństwo sanitarne. Należałoby jednak wprowadzić choćby namiastkę standardowej identyfikacji w stosunku do zwłok osoby zmarłej na chorobę COVID-19" - pisał RPO do ministra zdrowia.



Zależnie więc od powodu śmierci, proces identyfikacji przebiega inaczej. Reszta procedur pozostaje bez mian. Szpital wydaje kartę zgonu, która jest konieczna do uzyskania aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenie należy dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Termin ten skraca się do 24 godzin, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej.

Bliscy lub firma pogrzebowa muszą zadbać o odpowiednie ubranie zmarłego. Obowiązkiem szpitala jest jedynie umycie i przykrycie ciała.



Zobacz także:

Jakie przedmioty można umieścić w trumnie?



Rewolucja w branży pogrzebowej - będą zmiany



Ostatnie pożegnanie. Jak się ubrać na pogrzeb?