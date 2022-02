Jakie przedmioty można umieścić w trumnie?

Przedmioty do trumny - nie tylko różaniec

Osobiste rzeczy zmarłego. Jakie zwyczaje się z nimi wiążą?

Jak zdecydować, co włożyć bliskiemu do trumny?

Dewocjonalia bliskie zmarłemu

Do trumny trafiają najczęściej przedmioty związane z kultem religijnym. Tradycyjnie jednym z najpopularniejszych z nich jest różaniec. Osoby starsze i wierzące często jeszcze przed śmiercią instruują bliskich co do danego różańca, który chciałby ze sobą zabrać do grobu. Kolejnym przedmiotem, który często "wyrusza w podróż" ze zmarłym jest książeczka do nabożeństwa. W tym zwyczaju przyjęło się, że powinien być to egzemplarz, który zmarły otrzymał jako dziecko w dniu Pierwszej Komunii Świętej i który towarzyszył mu przez całe życie. Również pęczek ziół poświęconych w czasie obchodów Święta Matki Boskiej Zielnej jest popularny wśród przedmiotów trafiających do trumien.

Nie zawsze są to oczywiste rzeczy

Bliscy, przygotowując zmarłego do ostatniej podróży, nierzadko też umieszczają w trumnie osobiste przedmioty, które towarzyszyły mu na co dzień. Bardzo często są to na przykład okulary, z którymi się nie rozstawał, biżuterię, do której był bardzo przywiązany, taką jak obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe. Mężczyźni często grzebani są z zegarkiem na ręku.

Do trumny czasem trafia też ulubiona lektura osoby zmarłej. Powieść, którą uwielbiała, ważny dla niej tomik poezji. W przypadku śmierci dziecka, rodzice bardzo często umieszczają przy ciele jego ulubione zabawki i pluszaki.

Jak podjąć decyzję?

Gdy chcemy umieścić w trumnie zmarłego pamiątkowe przedmioty, pamiętajmy o tym, że należy poinformować o naszym zamiarze firmę świadczącą usługę pogrzebową. Jeśli zmarły za życia wyraził chęć, by pochować go z danym przedmiotem, postarajmy się spełnić jego życzenie. Jeśli nie udzielił nam takiej podpowiedzi, zdecydujmy, kierując się sercem i wspomnieniami.

