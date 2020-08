Co jeść, by obniżyć ryzyko nowotworu piersi?

Na raka piersi zapada coraz więcej kobiet – także tych młodych. Według statystyk, jest on najczęstszym rodzajem nowotworu u kobiet, znajdując się zarazem na drugim miejscu, jeśli chodzi o umieralność.

Zdjęcie Dieta ma duże znaczenie w profilaktyce antynowotworowej /123RF/PICSEL

Najskuteczniejszą formą zapobiegania rozwojowi choroby są regularne badania. Obniżyć ryzyko wystąpienia nowotworu możemy również dzięki stosowaniu odpowiedniej diety.

Istnieje wiele przyczyn występowania nowotworu piersi. Należą do nich uszkodzenia DNA i mutacje genetyczne, otyłość, a także styl życia.

W badaniach wielokrotnie powiązano nadmierne picie alkoholu, palenie papierosów oraz niezdrową, obfitującą w produkty silnie przetworzone i zawierające konserwanty dietę ze zwiększonym prawdopodobieństwem raka piersi.

To, co ląduje na naszym talerzu, ma ogromne znaczenie w kontekście zachowania dobrego zdrowia i zapobiegania groźnym schorzeniom - w tym nowotworom.

Jak wynika z rezultatów badania irańskich uczonych, które w 2017 roku ukazały się na łamach czasopisma medycznego "American Journal of Cancer Research", modelem żywieniowym, który w największym stopniu pomaga zapobiec rozwojowi nowotworu piersi, jest bogata w warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze dieta śródziemnomorska. Co zatem należy jeść jak najczęściej, by uchronić się przed rakiem?

Zielone warzywa liściaste

Jarmuż, rukola, szpinak i boćwina należą do grupy roślin o silnych właściwościach przeciwnowotworowych. Zawierają one przeciwutleniacze karotenoidowe, w tym beta karoten, luteinę i zeaksantynę, których wyższe stężenie we krwi wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi.

Do tego wniosku doszli autorzy obszernego badania, którego wyniki pojawiły się w "The American Journal of Clinical Nutrition". To samo badanie sugeruje ponadto, iż zawarty w liściastych warzywach kwas foliowy może chronić przed rakiem piersi. Warto również mieć na uwadze, że warzywa te zawierają pokaźne ilości korzystnej dla skóry witaminy E oraz skutecznie niwelują problem wzdęć.