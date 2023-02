Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść po treningu?

02 Jakie składniki odżywcze należy przyjmować?

03 Co jeść po treningu?

04 Przykłady posiłków po treningu

Dlaczego warto jeść po treningu?

Wiele osób pomija jedzenie przed i po treningu. Po ćwiczeniach fizycznych często nie ma ochoty się jeść. Nie oznacza to jednak, że można sobie na to pozwolić. Trening odczytywany jest przez organizm jako sytuacja stresowa. Jest związany z rozpadem białek, które budują mięśnie. Zakwasy, które możemy odczuwać po jakimś czasie, są spowodowane przez zniszczenie tkanki mięśniowej.

Kiedy odżywiamy się prawidłowo, mięśnie szybko się regenerują i stają się silniejsze. Jeśli nie dostarczymy naszemu organizmowi odpowiednich składników odżywczych, proces rozpadu białek nie zatrzyma się tak szybko, a nasza kondycja może się pogorszyć.

Jakie składniki odżywcze należy przyjmować?

Posiłek po treningu powinien być dobrze zbilansowany. To oznacza, że powinien składać się z węglowodanów, białek i zdrowych tłuszczy. Każdy ze składników ma swoją funkcję.

Węglowodany, szczególnie te proste, są najlepszym źródłem energii. Organizm szybko je trawi i przekształca w glikogen. Jego obecność w diecie sprawi, że twoja wytrzymałość się polepszy. Warto jest je spożywać zarówno przed treningiem, jak i po treningu, w celu uzupełnienia braków.

Białko jest najważniejszym elementem, jeśli zależy nam na przyspieszeniu regeneracji. To źródła aminokwasów. Pomagają nie tylko na odbudowanie zniszczeń, ale także zwiększają naszą masę mięśniową. Tłuszcze przez swoją wysoką kaloryczność nie są popularnym składnikiem odżywczym wśród osób, które się odchudzają. To błąd.

Przyjmowanie zdrowych tłuszczów przy każdym posiłku poprawia funkcjonowanie naszego organizmu i stabilizuje poziom cukru we krwi. Bez niego wchłanianie się niektórych witamin jest niemożliwe.

Co jeść po treningu?

Najlepszy posiłek po treningu jest zbudowany ze zdrowego jedzenia. Powstrzymajmy się przed fast foodem i wybierzmy jedzenie, które jest nasycone składnikami odżywczymi. Zbudujmy posiłek z produktów bogatych w białko, jak:

chude mięso

jajka

twaróg

jogurt grecki

ryby

Zdrowe węglowodany to te, które zawierają dużo błonnika i nie powodują nagłego wyrzutu insuliny do krwi. To produkty takie jak:

komosa ryżowa

pełnoziarnisty makaron

brązowy ryż

kasza

warzywa

płatki owsiane

owoce

Ostatnim elementem powinny być zdrowe tłuszcze. Znajdziemy je w:

awokado

maśle orzechowym

oliwie z oliwek

oleju lnianym

Przykłady posiłków po treningu

Kluczem do zbilansowanej diety jest jedzenie tego, na co mamy ochotę. Dieta nie może być dla nas cierpieniem. Dlatego po treningu zastanów się, na co masz ochotę. Zależnie od tego skomponuj swój posiłek. Możesz wybrać posiłek na słodko lub na słono.

Jeśli masz ochotę na słodycze, przygotuj jogurt grecki z owocami i płatkami owsianymi. Jeśli masz więcej czasu, możesz przygotować placuszki z twarogi i zjeść je z miodem i owocami.

Nie musisz skazywać się na jedzenie sałatek i mdłego jedzenia. Możesz gotować tak, jak lubisz. Zwróć uwagę na jakość składników, których używasz. Jeśli jesteś fanem kuchni azjatyckiej, podmień biały ryż na ten pełnoziarnisty. Kiedy masz ochotę na spaghetti przygotuj je z makaronu pełnoziarnistego. Do każdej surówki dodawaj łyżeczkę wysokiej jakości oleju.

Jeśli nie masz pomysłu na posiłek po treningu, polecamy spróbować kolorowych kanapek z pełnoziarnistego pieczywa. Możemy użyć do nich pasty jajecznej, tuńczyka, chudej wędliny lub twarożku. Jeśli wolimy ciepłe posiłki, możemy przygotować prosty makaron z pesto z dodatkiem kurczaka. Zasmakować może nam także sałatka z dodatkiem kaszy, pieczonych warzyw i ciecierzycy.

Może się okazać, że nie musisz rezygnować ze swoich starych przyzwyczajeń. Dostosuj swoją dietę tak, aby odpowiadała twoim potrzebom i przyzwyczajeniom. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, skonsultuj się z dietetykiem. Profesjonalna pomoc to zawsze dobry wybór.

