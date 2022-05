Co pyli w maju? Kalendarz dla alergików

Zdrowie

Dołącz do nas:

Co pyli w maju? Wraz z początkiem wiosny zaczynają pylić rozmaite rośliny. Dla alergików oznacza to m.in. uciążliwy katar, kichanie czy zaczerwienienie oczu. Aby tego uniknąć, należy w odpowiednim momencie zacząć przyjmować leki. Do tego potrzebna będzie wiedza czy pyłki, na które jesteśmy uczuleni, już unoszą się w powietrzu.

Zdjęcie Łzawienie oczu to jeden z objawów alergii / 123RF/PICSEL