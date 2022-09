Spis treści: 01 Kawa: zdrowa czy nie?

02 Czy trzy kawy dziennie to dużo?

03 Co się dzieje z organizmem, jeśli pijesz 3 kawy dziennie

04 Pijesz za dużo kawy? Objawy

Picie kawy mamy we krwi. Tak przynajmniej wynika z badań. Zdecydowana większość Polek i Polaków - 79,7 proc. pije kawę codziennie. Tak wynika z badań Biostat na zlecenie Fundacji Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie w 2021 roku. Najczęściej sięgamy po kawę od 2 do 3 dni w tygodniu - najczęściej to filiżanka dziennie.

Kawa: zdrowa czy nie?

Zdjęcie Niektórzy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki aromatycznej kawy / 123RF/PICSEL

Kawa ma sporo pozytywnych właściwości dla naszego zdrowia. Dobra kawa dostarcza nie tylko energii i jest pysznym, aromatycznym napojem, ale wspomaga też funkcjonowanie organizmu. Na liście zalet znajduje się:

Reklama

usprawnienie pracy mózgu,

poprawa koncentracji,

zmniejszanie ryzyka występowanie chorób takich jak np. cukrzyca typu 2,

źródło antyoksydantów,

pomaga spalić tłuszcz,

poprawia krążenie krwi,

zmniejsza ból mięśni,

zmniejsza ryzyko depresji,

ma pozytywny wpływ na stan wątroby,

dodaje energii,

chroni przed chorobą Parkinsona,

redukuje stres,

zapobiega chorobie Alzheimera.

Zobacz również: Nigdy nie łącz ich z kawą. Możesz sobie poważnie zaszkodzić

Czy trzy kawy dziennie to dużo?

Zdjęcie Trzy - cztery filiżanki kawy mają korzystny wpływ na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Ile kawy dziennie należy pić? Badacze są w tej kwestii dość zgodni: ich zdaniem trzy lub cztery filiżanki kawy dziennie to optymalna dawka. Dorosły człowiek może spożywać do 400 mg kofeiny na dobę, a to cztery kubki kawy.

Pamiętajmy o tym, by kawę spożywać w kilkugodzinnych odstępach. Picie kawy filiżanka po filiżance raczej nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Jeżeli nie wyobrażasz sobie poranka bez aromatycznej kawy, to po kolejną sięgnij koło południa. Na kolejną zdecyduj się o godz. 15.00. W tych godzinach kawa może stać się naszym prawdziwym sprzymierzeńcem, ponieważ w tych momentach dnia lubi dawać nam się we znaki senność.

Jeśli jesteśmy miłośnikami kawy rozpuszczalnej, tutaj również warto zachować umiar. Kawa rozpuszczalna zawiera mniej kofeiny niż kawa naturalna. Jedna filiżanka dostarcza jej ok. 65 mg. Bezpieczna dawka to maksymalnie 400 mg dziennie i spożywana w takich ilościach nie powinna powodować negatywnych dla naszego zdrowia skutków. Dlatego nie przesadzajmy z piciem kawy rozpuszczalnej!

Podobnie wygląda kwestia z kawą parzoną - trzy lub cztery filiżanki dziennie to odpowiednia dawka.

Z piciem kawy nie powinny przesadzać kobiety w ciąży. Tutaj dopuszczalna dawka jest mniejsza i wynosi 200 mg kofeiny na dobę.

Istotny jest też sposób przygotowywania kawy. Dodatki takie jak cukier, mleko czy śmietanka podnoszą kaloryczność napoju. A to z kolei niweluje prozdrowotne właściwości kawy.

Zobacz również: Pijesz kawę w drugiej połowie dnia? Mogą cię czekać przykre konsekwencje

Co się dzieje z organizmem, jeśli pijesz 3 kawy dziennie

Zdjęcie Kawa ma sporo właściwości prozdrowotnych / 123RF/PICSEL

Badania opublikowane na łamach "JAMA Internal Medicine" wskazują, że każda dodatkowa filiżanka kawy w ciągu dnia może obniżać ryzyko zaburzeń rytmu serca o trzy procent. Już jedna filiżanka, w której znajduje się 100 mg kofeiny blokuje tymczasowo działanie adenozyny, która odpowiada za uczucie senności. Już w latach 90. wyniki badania, które zostały opublikowane na łamach "Gut", wykazały, że prawie 30 procent osób pijących rano kawę zaobserwowało poprawę perystaltykę jelit. Jak twierdzą badacze, kofeina i zawarte w kawie substancje mogą mieć wpływ na uwalnianie hormonów odpowiadających za trawienie. Regularne picie kawy poprawia też stan mikrobioty jelitowej.

Z kolei badacze z University of Colorado udowodnili, że picie dwóch filiżanek kawy dziennie zmniejsza ryzyko niewydolności serca o 30 proc. Ich zdaniem ma to związek z pozytywnym wpływem kofeiny na gospodarkę wodną organizmu, jak i wrażliwość na insulinę.

Trzy kawy dziennie mogą zmniejszać ryzyko udaru mózgu o 21 proc., jak i obniżać ryzyko zgonu z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego o 17 proc. Tak wynika z badań, w których wzięło udział prawie pół miliona Brytyjczyków. Wnioski zostały opublikowane w "European Journal of Preventive Cardiology". Kawa ma też znacząco obniżać ryzyko choroby Parkinsona (o 28 proc.).

Zobacz również: Przybierasz na wadze? To kawa sprawia, że tyjesz

Pijesz za dużo kawy? Objawy

Zdjęcie Z piciem kawy można również przesadzić. Organizm wysyła wtedy konkretne sygnały / 123RF/PICSEL

Chociaż picie kawy jest korzystne dla naszego zdrowia, to i tu trzeba znaleźć złoty środek. Trzy filiżanki kawy to optymalny wybór. Spożywanie więcej niż pięciu kaw dziennie z pewnością nie należy do najlepszych pomysłów. Taka ilość kofeiny może zadziałać wręcz odwrotnie - wywołać rozdrażnienie, ból głowy, bezsenność, ale i niekorzystnie wpływać na ciśnienie i żołądek.

Tak organizm daje znać, że pijesz za dużo kawy:

kłopoty z zasypianiem,

ból głowy, a nawet migrena,

szybkie bicie serca po kawie (może oznaczać alergię lub inny zdrowotny problem),

drażliwość,

niepokój (gdy wypijemy więcej niż cztery filiżanki kawy),

ból w klatce piersiowej po kawie.

Jeśli zależy nam na ograniczeniu negatywnych skutków kofeiny, najpierw powinniśmy ograniczyć dzienną liczbę kaw. Pozytywny wpływ na nasz organizm ma z pewnością woda, a jej regularne picie sprawia, że czujemy się mniej zmęczeni, mamy lepszy nastrój i energię.

Aby złagodzić proces, w którym rezygnujemy z nadmiernych ilości kofeiny, do swojej diety warto włączyć jedzenie bogate w magnez, żelazo, błonnik, cynk czy witaminę C. Nie zapominajmy o witaminach z grupy B, które redukują zmęczenie. Znajdziemy je m.in. w zielonych liściastych warzywach, orzechach, przetworach mlecznych czy rybach takich jak łosoś, makrela czy tuńczyk.