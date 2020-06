Dieta dla zdrowych zębów

Prawidłowo zbilansowana dieta jest szalenie ważna, ponieważ przyczynia się nie tylko do utrzymania dobrej formy i odpowiedniej masy ciała, ale także do właściwego funkcjonowania całego organizmu. Bogactwo cennych składników dostarczanych z pożywieniem ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka, a umiejętnie dobrany jadłospis jest w stanie wpłynąć na kondycję organów, ciała, skóry włosów, paznokci a także… zębów!

Zdjęcie Dr Romana Markiewicz-Piotrowska /materiały prasowe

Warto wiedzieć, że tylko prawidłowe odżywianie w połączeniu z wizytami kontrolnymi u dentystów, odpowiednią higieną jamy ustnej jest w stanie zapewnić pełną ochronę i zdrowie naszych zębów.

Zęby tak jak cały nasz organizm potrzebują odpowiednich mikroelementów i witamin, żeby były bardziej odporne na uszkodzenia i schorzenia. Dlatego tak ważna dla ich zdrowia jest odpowiednio "skrojona" dieta. Niezwykle istotne jest także unikanie lub ograniczenie pewnych grup pokarmów, które mogą osłabić nasze zęby i zwiększyć ich podatność na uszkodzenia.

- Prawidłowa dieta dla naszych zębów to zbiór nakazów i zakazów, które tworzą spójną całość. Ich przestrzeganie pozwoli nam, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu higieny jamy ustnej oraz regularności wizyt w gabinecie stomatologicznym, zachować zęby w optymalnej formie - mówi Romana Markiewicz-Piotrowska, z Kliniki Stomatologicznej Piotrowscy i Bejnarowicz. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim tym zaleceniom.



Dieta zdrowych zębów



Stwierdzenie, że jesteś tym co jesz, zawiera w sobie wiele prawdy. Aby utrzymać nasze zęby w optymalnej formie, konieczne jest dostarczanie organizmowi odpowiednich mikroelementów. Najważniejsze z nich to wapń i fosfor. Są one składnikiem związków nieorganicznych, z których są w dużej mierze zbudowane nasze zęby. Wapnia dostarczymy sobie poprzez spożywanie mleka i przetworów mlecznych, takich jak na przykład jogurty naturalne, biały ser czy twaróg. Jeśli nie przepadamy za ich smakiem, alternatywą są produkty roślinne - na przykład fasola, szpinak, szczypiorek czy migdały.



Z kolei fluor uzyskamy, zajadając się m.in. orzechami, żółtymi serami, wątróbką czy soją. Oczywiście pomocna przy wchłanianiu powyższych mikroelementów będzie witamina D, która dodatkowo wpływa pozytywnie na mineralizację naszego szkliwa. Znajdziemy ją m.in. w tłustych rybach, takich jak na przykład makrela czy łosoś. Ważne dla zdrowia zębów są również witaminy C i A. Pierwsza z nich działa bakteriobójczo oraz wzmacnia naczynia krwionośne, co przyczynia się do lepszego osadzenia zębów.



Produkty z dużą jej zawartością to owoce dzikiej róży, a z bardziej popularnych - czarna i czerwona porzeczka, kiwi czy truskawki.



Witamina A natomiast bierze udział w produkcji śliny, gojeniu ran i wielu innych pozytywnych procesach zachodzących w jamie ustnej. Znajdziemy jej najwięcej w marchwi, batatach, dyni, szpinaku i... sałacie rzymskiej. Dostarczanie witamin i mikroelementów to jednak nie wszystko, co możemy zrobić, aby nasze zęby cieszyły się zdrowiem. W przyrodzie występuje wiele roślin naturalnie je czyszczących.



Zbawienne dla dziąseł są warzywne "szczoteczki", czyli surowe warzywa, takie jak marchew, kalarepa, rzodkiewka czy seler naciowy, które jedzone na surowo usuwają osad i płytkę nazębną, a do tego ze względu na swoją twardość masują nasze dziąsła. Wśród owoców największym sprzymierzeńcem zębów są jabłka. Powodują one wydzielanie śliny, która ma na nie zbawienny wpływ. Istnieją jednak także pokarmy nie będące sprzymierzeńcami zdrowych zębów.