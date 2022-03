Przygotowanie do diety sokowej

Przed rozpoczęciem kuracji zalecany jest kilkudniowy okres przygotowawczy. Dzięki niemu dieta sokowa będzie skuteczniejsza.

- Nikt nie lubi gwałtownych zmian. Przygotowanie ciała do detoksu sprawi, że w momencie kuracji, ewentualne skutki uboczne nie będą odczuwalne, a sam organizm nie zacznie zapobiegawczo magazynować potrzebnej do funkcjonowania energii, która przełoży się na dodatkowe kilogramy - tłumaczy Katarzyna Czarkowska, dietetyk MójCatering.



- Minimum trzy dni przed rozpoczęciem detoksu, należy zrezygnować ze spożywania dań typu fast food, mięsa - szczególnie tego tłustego, produktów mącznych i oczywiście cukru. Ważne jest, aby zrezygnować z mocnej kawy, herbaty, nikotyny i alkoholu - dodaje Katarzyna Czarkowska, dietetyk MójCatering.

Posiłki (4-5 dziennie) spożywane w trakcie okresu przygotowania do detoksu muszą być lekkie i regularne (co 3-4 godziny). Każdy poranek warto rozpocząć od szklanki wody z cytryną, która pobudzi organizm do działania. Nie można zapominać o lekkiej aktywności fizycznej, takiej jak spacer, szybki marsz, jogging czy przejażdżka rowerem. Dieta nie powinna być stosowana przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby starsze i młodzież poniżej 16. roku życia.

Przebieg diety sokowej

Kuracja nie powinna trwać przez okres dłuższy niż osiem dni, ponieważ mogłaby doprowadzić organizm do niedoborów pokarmowych. Standardowo spożywa się dziennie 5-6 soków złożonych z niesłodzonych warzyw i owoców z dodatkiem ziół.

Dieta sokowa - efekty i co dalej

Głównym efektem diety sokowej jest oczyszczenie organizmu z toksyn, a co za tym idzie - redukcja uczucia zmęczenia oraz regulacja pracy układu trawiennego. W ciągu pięciodniowej diety można stracić około 2-3 kg.



Dodatkowo dieta sokowa pomaga zredukować problemy ze snem, pozytywnie wpływa na kondycję skóry, wzmacnia układ immunologiczny, wspomaga oczyszczanie wątroby oraz nerek.

- Po zakończeniu diety sokowej warto nadal odżywiać się zdrowo i regularnie. Jeżeli celem diety jest redukcja wagi, należy zachować ujemny bilans energetyczny - dodaje dietetyczka.

Zanieczyszczone powietrze, szkodliwe substancje w jedzeniu, stres oraz brak ruchu powoduje, że w organizmie odkładają się toksyny. Głównym celem kuracji sokowej jest pozbycie się ich i przywrócenie pełnej harmonii oraz dobrego samopoczucia.



Detoksykacja pomaga w pozbyciu się obrzęków oraz nadmiaru wody. Skóra staje się jędrniejsza i gładsza, a organizm odzyskuje siłę i energię do działania. Dieta sokowa pomaga nie tylko w utracie zbędnych kilogramów ale także pozwala uniknąć wielu chorób.

***

