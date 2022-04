Ból pleców, przewlekłe bóle głowy, to tylko początek listy dolegliwości, które związane są z tym, w jakiej pozycji śpimy. Specjaliści podkreślają, że śpiąc na brzuchu, wybieramy najgorszą opcję i narażamy nie tylko kręgosłup, ale i cały organizm.

Spanie na brzuchu - wady

Spanie na brzuchu wygodnie jest do pewnego momentu, później zaczynają się problemy np. z kręgosłupem. Nie jest on prawidłowo ułożony, co może skończyć się sztywnością karku czy przewlekłym bólem pleców. Spanie na brzuchu także źle wpływa na odcinek piersiowy, lędźwiowy i szyjny. Jeśli nie chcemy przyczynić się do rozwoju chorób kręgosłupa czy też nabawić się dodatkowych problemów - lepiej wybierzmy inną, bezpieczniejszą pozycję.

Śpiąc na brzuchu, często odwracamy twarz na bok, a wtedy uciskamy tętnicę szyjną, co może powodować zaburzenia dopływu krwi do mózgu. Mogą przez to pojawić się m.in.:

bóle głowy

nudności

pogorszenie widzenia

Śpiąc w ten sposób, układamy także nogi w pozycji, która nie jest korzystna dla naszych stawów (przede wszystkim biodrowego).

Zdjęcie Jak zapobiegać przykrym następstwom spania w niewygodnych pozycjach? Warto znać kilka zasad / 123RF/PICSEL

Spanie na brzuchu - negatywny wpływ na układ oddechowy czy trawienny

Leżąc na brzuchu, uciskamy także narządy wewnętrzne, co negatywnie wpływa na działanie układu trawiennego. To może wiązać się m.in. z dokuczliwymi bólami brzucha czy refluksem. Uciskamy także na płuca - spłycamy oddech, zmniejsza się dopływ tlenu do krwi.

Po nocy przespanej na brzuchu wstajemy zazwyczaj "połamani", odczuwamy ból w różnych miejscach i wyglądamy na zmęczonych.

Kiedy spać na brzuchu?

Czy spanie na brzuchu może mieć jakieś zalety? Pozycja ta, jak i spanie na boku stosowane są jedynie, aby zminimalizować ryzyko chrapania.