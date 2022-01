​Domowe sposoby na haluksy. Jak z nimi walczyć?

Haluks to częsta choroba zwyrodnieniowa, która polega na koślawieniu największego palca u stopy i deformacji kości śródstopia. Wpływa to na kształt stopy, która również deformuje się w znacznym stopniu i wygina się w pierwszym stawie śródstopno-paliczkowym.

Z tego powodu haluksy są poważnym problemem kosmetycznym, ale przede wszystkim zdrowotnym. Nienaturalnie, nierównomiernie ułożony ciężar ciała na stopie sprawia, że mięśnie słabną i łatwiej o nadmierne przeciążenia wewnętrznej części stopy. Tym samym utrudniają chodzenie, a ponadto powodują silny ból. Pojawia się też problem z doborem butów.

Reklama

Od czego robią się haluksy?

Przyczyny powstawania haluksów mogą być różne, jednak należy wiedzieć, że w znacznej większości jest to schorzenie przekazywane genetycznie. To po naszych rodzicach i dziadkach dziedziczymy kształt stawu śródstopno-paliczkowego oraz budowę i wygląd stopy - także egipski kształt stopy (duży palec jest dłuższy od drugiego palca), który może przyczyniać się do rozwoju haluksów.

Mimo to ważne są również czynniki zewnętrzne - to, jak dbamy o nasze stopy, ale też w ogóle o nasze zdrowie. O wiele częściej z powodu haluksów cierpią kobiety - jednym z powodów jest słabsza budowa mięśniowo-więzadłowa stopy. Nie oznacza to jednak, że mężczyźni są wolni od tego problemu - ich także mogą dotknąć haluksy.

Czynnikami, które mogą powodować powstawanie haluksów jest noszenie obuwia na wysokim obcasie, obcisłego i z wąskimi noskami, które deformuje stopę. Poza tym: nadwaga, stojący tryb życia, brak aktywności fizycznej czy urazy mechaniczne.

Domowe sposoby na haluksy - masaż i ćwiczenia

Masaż na haluksy to jeden z polecanych sposobów na to uporczywe schorzenie. Poprawi on krążenie krwi, a także uśmierzy ból. Najlepiej wykonywać go wieczorem, codziennie, przez ok. 15 minut. Należy odciągnąć duży palec do miejsca, w którym powinien się on znajdować i masować wgłębienie między pierwszym a drugim palcem. Podczas masażu warto skorzystać z olejku - najlepiej lawendowego - który ułatwi masowanie i dodatkowo wprowadzi przyjemną, relaksującą aromaterapię. Ponadto działa on rozkurczająco i przeciwzapalnie.

Zamiast samodzielnego masażu, można także udać się do fizjoterapeuty. Przeprowadzi on profesjonalny masaż, a także zaleci zestaw ćwiczeń, które mogą okazać się bardzo pomocne w walce z haluksami.

Jakie ćwiczenia na haluksy się sprawdzą? To proste treningi, które pomogą w rozciągnięciu mięśni oraz leczeniu istniejących haluksów oraz zapobiegną powstawaniu nowych. Przykładowe ćwiczenia na haluksy opierają się na rolowaniu podeszwy stopy np. piłeczką tenisową lub rollerem. Wystarczy usiąść na krześle, nogi opierając o podłoże, a pod stopą mieć piłeczkę lub roller, a następnie przez ok. pięć minut przetaczać przedmiot pod stopą.

Co na haluksy? Pomogą kąpiele z solą Epsom i maści

Bolące haluksy powinny przestać doskwierać, kiedy wymoczymy nogi w wodzie z solą Epsom czyli solą angielską. Ma ona wiele zbawiennych dla naszego organizmu właściwości - zawiera siarczan magnezu, który działa przeciwzapalne, pomaga usunąć obrzęk i zmniejszyć ból. Wystarczy wymoczyć nogi przez ok. 20 minut w roztworze ciepłej wody wymieszanej z kilkoma łyżkami soli Epsom, do której można dodać także kilka kropel olejku lawendowego.

Skuteczne na walkę z haluksami mogą być również preparaty z solą biszoftu. Maść lub żel z tym składnikiem może pomóc znacznie zmiękczyć skórę i złagodzić uporczywe objawy. Wystarczy wmasować preparat raz dziennie i powtarzać zabieg przez ok. dziesięć tygodni.

Nakładki na haluksy. Kupisz je w aptece

Popularny sposób na haluksy to także specjalne nakładki, które korygują położenie wykoślawionego palca oraz hamują rozwój deformacji stopy. Można wybrać żelowe osłony lub plastry, separatory, poduszki ochronne czy peloty - specjalne wkładki, które poprawiają rozkład nacisku w stopie.

Przeczytaj też:

Często go bagatelizujemy. Może być objawem poważnych chorób

Nerwica niedzielna: Gdy wolny dzień staje się koszmarem



Czym grozi nieuprawianie seksu? Zdrowotne konsekwencje abstynencji seksualnej



* * *



Zobacz więcej: