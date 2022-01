Chodzenie zmniejsza ryzyko chorób i śmierci

Od lat mówi się, że częste chodzenie poprawia kondycję, wydolność organizmu, pracę serca, pozytywnie wpływa na postawę ciała i zdrowie psychiczne, a nawet zmniejsza ryzyko cukrzycy. Naukowcy z Harvard Medical School potwierdzili, że przekonanie to jest prawdziwe, jednak powszechnie podawana liczba została mocno zawyżona.

Chodzenie zmniejszyło ryzyko śmierci o 41 proc.

Naukowcy prowadzili badania na 17 tysiącach kobiet, których średnia wieku wynosiła 72 lata. Uczestniczki były zobowiązane do codziennego mierzenia liczby kroków. W ciągu czterech lat badania zmarły 504 kobiety, z czego 275 były to uczestniczki, które robiły najmniej kroków. Naukowcy wykazali, że wykonywanie 4 400 kroków dziennie, zmniejsza ryzyko śmierci o 41 proc. Według badań im więcej kroków robiły uczestniczki, tym ich zdrowie było lepsze i ryzyko śmierci mniejsze. Jednak wyraźne różnice odnotowywano tylko do 7 500 kroków. U uczestniczek, które wykonywały więcej niż 7,5 tysiąca kroków, nie odnotowano poprawy zdrowia.

10 tysięcy kroków, ile to kilometrów?

Na podstawie wyników badań można założyć, że dla zachowania dobrego zdrowia i długiego życia należy robić minimalnie 4400, a maksymalnie 7500 kroków dziennie. 10 000 kroków, ile to kilometrów? Jaki dystans należy pokonać, by przejść 4400 kroków? Ile czasu trzeba chodzić, by przejść 7500 kroków?



10 000 kroków to w zależności od długości kroku od 5 do 7,5 kilometrów. Przejście takiego dystansu zajmuje od 50 minut do 1,5 godziny — w zależności od tempa chodu. 4400 kroków to około 2,5 - 3,5 kilometra (w zależności od długości kroku). Do pokonania takiego dystansu wystarczy około pół godziny. Zatem wystarczy pół godziny dziennie przeznaczyć na chodzenie, aby wyraźnie poprawić swoje zdrowie.



