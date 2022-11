Burak dobry dla zdrowia

Buraki zawierają potas, fosfor, magnez, wapń i żelazo oraz witaminy takie jak B11, czyli kwas foliowy, A i C. Niezwykle zdrowa jest też substancja odpowiedzialna za buraczany kolor — betanina. Warzywo zawiera również flawonoidy, karoten i antocyjany. Buraki słyną ze swoich prozdrowotnych właściwości, dlatego w Dzień Buraka warto przyjrzeć się im bliżej.



Zobacz również: Bioflawonoidy – bogactwo zdrowia z natury

Kto nie powinien jeść buraków?

Buraki są stosunkowo bogatym źródłem sacharozy, dlatego osoby z cukrzycą powinny podchodzić do nich ostrożnie. Buraki zawierają również szczawiany, dlatego nie są zalecane w dużej ilości osobom ze skłonnością do tworzenia się kamieni nerkowych.



Reklama

Kto powinien jeść buraki często?

Buraki powinny natomiast włączyć do swojej diety osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy. 100 gramów warzywa zawiera bowiem jedynie 43 kcal., a jednocześnie jest bogatym źródłem błonnika, który zapewnia uczucie sytości i usprawnia procesy trawienne.

Buraki są też stosowane przy anemii, nerwicy, grypie i przeziębieniach. Stosowane regularnie wspierają odporność i regulują ciśnienie tętnicze krwi. Warzywo zawiera też niewielką ilość saponin, których obecność w diecie może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób serca. Sok z buraka bywa też stosowany jako profilaktyka nowotworów.



Zobacz również: Przepis na kiszone buraki

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Buraki warto jeść w każdej postaci. Co w nich takiego jest? Interia.tv

Syrop z buraka

Syrop z buraków ma pomagać w regulowaniu ciśnienia tętniczego, a także wspomagać odporność, leczenie kaszlu i przeziębień, jego przygotowanie jest bardzo łatwe, wystarczy wycisnąć sok z buraka w sokowirówce lub wyciskarce wolnoobrotowej. Dla lepszego smaku możesz dodać do niego jabłko lub marchewkę. Alternatywnie można mocno rozdrobnić buraka, a następnie przecedzić sok przez gazę. Warto dodać do niego także łyżeczkę miodu. To poprawi jego smak i pozytywnie wpłynie na odporność. Aby syrop z buraka zadziałał, należy wypijać regularnie przynajmniej połowę szklanki.

Jest jeszcze jedne alternatywny przepis na syrop z buraków. Należy wydrążyć warzywo i zasypać otwór cukrem. Po kilku godzinach, gdy burak puści sok, można go już spożywać.



Instagram Post Rozwiń