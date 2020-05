Dziesięć produktów, które działają odmładzająco

Starzenie się jest naturalną częścią życia, której nie można uniknąć. Jednak widoczne skutki upływu czasu można nieco spowolnić. Tu pomocne okazują się niektóre produkty, które warto włączyć do codziennej diety.

Zdjęcie Zielona herbata może nawet cofnąć oznaki starzenia /123RF/PICSEL

Jednym z takich "odmładzających" produktów jest oliwa z oliwek.

- Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia jest jednym z najzdrowszych tłuszczów. Badania wykazały, że może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom wieku starczego. Obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca, pomaga zapobiegać zespołowi metabolicznemu i może być skuteczny w walce z rakiem. Badania na zwierzętach i badania laboratoryjne sugerują, że ma także silne działanie przeciwzapalne - podkreśla dietetyk Franziska Spritzler.

A to jest nie do przecenienia z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze chroni przed nowotworami, z których większość powstaje na bazie nawracających stanów zapalnych. Po drugie pomaga chronić elastyczność skóry, włókna kolagenowe i zmniejsza ryzyko powstania trudnych do usunięcia przebarwień.

Kolejnym produktem, na który wskazuje Spritzler jest zielona herbata.

- Ma wysokie stężenie przeciwutleniaczy, które mogą chronić przed wolnymi rodnikami, a do tego zmniejszają ryzyko rozwinięcia się cukrzycy, stanów zapalnych i chorób serca. Polifenole mogą również pomóc chronić kolagen, główne białko w skórze. Może to zmniejszyć, a nawet częściowo odwrócić niektóre oznaki starzenia się - wyjaśnia dietetyk.