Groźne owady budzą się ze snu

Z początkiem wiosny wzrasta ryzyko użądlenia. Choć zazwyczaj kończy się jedynie na chwilowym dyskomforcie, ukąszenie może być tragiczne w skutkach. Zwłaszcza, gdy jesteśmy uczuleni na jad.

Reklama

Zdjęcie Zmiany skórne to najdelikatniejsza reakcja organizmu na ukąszenie /123RF/PICSEL

Największą aktywność wykazują późną wiosną i latem, jednak w ostatnich latach pojawiają się coraz wcześniej. Rosnąca temperatura i coraz dłuższe dni sprawiają, że owady szybciej wybudzają się z zimowego snu. Tak jest m.in. z osami, które widujemy już w marcu, a czasami nawet pod koniec lutego.

Reklama

Ich kolonie można spotkać na poddaszach, tarasach czy w szczelinach ścian. Niektórzy mylą je z pszczołami. Pozostawione w spokoju nie są agresywne, ale w czasie odganiania czy usuwania gniazda mogą boleśnie ukąsić. I to nie jeden raz, bo samice os mogą wielokrotnie używać swoich żądeł.

Co zrobić, gdy nam się to przydarzy?

Osa czy pszczoła?

Osa nie dysponuje najsilniejszym jadem ze wszystkich owadów, ale to nie oznacza, że ukąszenie można zbagatelizować. Każdy organizm reaguje inaczej, a szczególnie niebezpiecznie robi się w przypadku uczulenia lub użądlenia w okolice ust oraz gardła.

Najpierw pojawia się niespodziewany, silny ból, a następnie pieczenie i zaczerwienienie. Najczęściej w połączeniu z rosnącą opuchlizną. Tylko skąd wiadomo, że to sprawka osy, a nie równie jadowitej pszczoły? Może to sugerować brak żądła w ranie, bo ona go nie pozostawia.

Zazwyczaj objawy ustępują po kilku godzinach i nie są groźne dla zdrowia oraz życia.

Choroby, które można wyczytać z języka 1 / 8 Pokaż język, a powiem ci, na co chorujesz Z wyglądu języka możesz się wiele dowiedzieć o stanie swojego zdrowia. Pamiętaj jednak, że każdej chorobie towarzyszą również dodatkowe objawy, a wszelkie wątpliwości najlepiej konsultować z lekarzem. Choroby i schorzenia, które można wyczytać z języka to m.in.: choroba Kawasakiego, szkarlatyna, angina, niedokrwienie, grzybica jamy ustnej, niedobór witamin z grupy B czy rak języka. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Może być groźnie



Sytuacja komplikuje się w przypadku alergii na jad osy – wtedy nawet jego niewielka dawka może wywołać wysypkę na całym ciele, silny obrzęk, niekontrolowane skurcze mięśni, dolegliwości żołądkowe, a nawet zaburzenia oddychania i bardzo niebezpieczny wstrząs anafilaktyczny.

To stan zagrażający życiu, który wymaga szybkiego podania leków, a często także hospitalizacji. Gdy bliskie spotkanie z owadem kończy się jedynie lekkim bólem i zaczerwienieniem, wtedy zazwyczaj wystarczy chłodzący okład i aplikacja maści antyseptycznej. Miejsce ukąszenia zawsze warto przemyć wodą z mydłem.

Jak zminimalizować ryzyko? Nigdy nie usuwaj samodzielnie gniazda os. Zachowaj ostrożność w miejscach, gdzie jest dużo kwitnących roślin. Uważaj w czasie spożywania słodkich produktów. Chodzenie boso także nie jest wskazane.

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>



***

Zobacz także: