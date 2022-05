Spis treści: 01 Czystek: oczyszczanie to jego specjalność!

02 Czystek: czysta moc zdrowia

03 Czystek antidotum w diecie wysyconej wysokoprzetworzoną żywnością

04 Herbata z czystka - dla kogo?

Czystek: oczyszczanie to jego specjalność!

Jak logicznie wynika z nazwy, czystek jest ekspertem do spraw oczyszczania organizmu z toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii, a to punkt wyjścia do rozmowy o zdrowiu, dobrej formie i samopoczuciu.

Nazywany także skalną różą, czystek pochodzi z Europy Południowej. Obejmuje kilkanaście gatunków, które pełnią również funkcję dekoracyjną. Jak rozpoznać czystka? To niewielkie krzewy, których kwiaty przyjmują różne odcienie, od bieli, przez blady róż, róż, aż po ciemny róż. Płatki kwiatów czystka mają fakturę pogniecionej jedwabnej tkaniny, a u ich podstawy jest charakterystyczna czerwona plamka.

Zdjęcie Czystek pomoże oczyściś układ limfatyczny / 123RF/PICSEL

Surowcem zielarskim są kwiaty i liście czystka. Roślinę można spożywać w formie naparów, a także proszku, kapsułek i tabletek.

Wraz z rosnącą świadomością społeczną w zakresie zdrowego żywienia, czystek budzi coraz większe zainteresowanie. Jednak, wbrew pozorom, roślina nie jest odkryciem naszych czasów. Z jego walorów zdrowotnych ludzkość korzystała od wieków. Dziś wracamy do tego, co najlepsze, bo naturalne.

Czystek: czysta moc zdrowia

Największą siłą czystka jest wysoka zawartość polifenoli, czyli związków organicznych o właściwościach przeciwutleniających. Za ich sprawą ziele ma szereg właściwości zdrowotnych. Wśród najważniejszych wymienić trzeba:

neutralizowanie toksycznego działania wolnych rodników,

ograniczanie stanów zapalnych,

hamowanie procesów przedwczesnego starzenia komórek,

zapobieganie rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia i nowotworów,

hamowanie uwalniania histaminy, a tym samym reakcji alergicznych.

Obok polifenoli, składnikami, które wzmacniają prozdrowotne właściwości czystka, są zawarte w nim garbniki, hydrofile i liczne witaminy z naciskiem na stojącą na straży młodości - witaminę E.

Czystek antidotum w diecie wysyconej wysokoprzetworzoną żywnością

W świecie, w którym coraz trudniej o dobrej jakości żywność, musimy szukać sposobów na neutralizowanie toksycznego wpływu czynników środowiskowych na nasze zdrowie. Żywność jest coraz droższa, a zdaniem ekspertów prawdziwe podwyżki dopiero przed nami. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakupy w eko delikatesach. Wielu ludzi bazuje na półproduktach i żywności wysoko przetworzonej. Jedni z lenistwa, inni z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i astronomiczne ceny żywności.

Ponadto od kilku lat żyjemy w stanie przewlekłego stresu. Najpierw wynikał on z pandemii, od końca lutego związany jest z wojną w Ukrainie.

To ważne przesłanki, by włączyć do menu produkty o silnych właściwościach przeciwutleniających, które pomogą "gasić pożary", czyli ograniczać stany zapalne. Do ich powstawania przyczynia się zarówno słabej jakości żywność, w której jest mnóstwo chemicznych dodatków do żywności, jak i stres. Szczególnie przewlekły. To doskonały czas na wypracowanie nawyku regularnego picia naparów z czystka. W czym jeszcze będą pomocne?

Zdjęcie Z mocy ziół korzystali już nasi przodkowie / 123RF/PICSEL

Herbata z czystka - dla kogo?

Herbatki z czystka są szczególnie zalecane przy:

osłabianej odporności i skłonności do częstych infekcji górnych dróg oddechowych,

w trakcie grypy, przeziębienia i chorób przebiegających z kaszlem i katarem - ziele ma właściwości przeciwzapalne i stymuluje układ immunologiczny do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi,

alergii - dzięki właściwościom antyhistaminowym, czystek wycisza reakcje alergiczne i pomaga łagodzić ich przykre objawy,

w trakcie diety odchudzającej,

podwyższonym cholesterolu - pity regularnie pomaga obniżyć "zły cholesterol", zapobiega stanom zapalnym i odkładaniu blaszek miażdżycowych, ma wielokierunkowy, pozytywny wpływ na układ krążenia,

trądziku i atopowym zapaleniu skóry - zaleca się nie tylko picie, ale też stosowanie naparów z czystka zewnętrzne, bezpośrednio na zmienioną chorobowo skórę. Pomoże złagodzić zmiany chorobowe i ograniczyć stany zapalne.

