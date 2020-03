Herbata z dzikiej róży – pięć korzyści dla zdrowia

Dzika róża jest bezkonkurencyjną królową witaminy C, zawartością której bije na głowę osławione cytrusy. Zalety dziko rosnącej róży nie kończą się jednak na witaminie C. Owoce kwiatu obfitują w szereg wartości odżywczych o korzystnym wpływie na organizm człowieka. Dlaczego warto zaparzyć różany napar jeszcze dziś?

Zdjęcie Dzika róża wygrywa zawartością witaminy C zarówno wśród owoców, jak i warzyw /123RF/PICSEL

Herbata z dzikiej róży ma czerwoną barwę, w smaku i zapachu wyraźnie czuć słodkie i cierpkie nuty.



Bez problemu kupimy ją w sklepach zielarskich i większości sklepów wielkopowierzchniowych. Regularne spożywanie herbaty z dzikiej róży może przynieść nam wiele korzyści.

Skoncentrujmy się na najważniejszych.



1. Profilaktyka rozwoju chorób cywilizacyjnych



Owoce dzikiej róży to prawdziwe bogactwo przeciwutleniaczy, zawierają polifenole, karotenoidy, witaminę: C i E, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.



Przeciwutleniacze opóźniają procesy przedwczesnego starzenia komórek i chronią przed rozwojem chorób cywilizacyjnych. Herbata z dzikiej róży jest zalecana w profilaktyce rozwoju chorób przewlekłych, takich jak: nowotwory, cukrzyca typu II, nadciśnienie czy miażdżyca.



Warto wiedzieć, że suszone owoce róży dostarczają znacznie mniej antyoksydantów niż świeże. Dlatego w sezonie (miesiące jesienne) dobrze używać świeżo zerwanych owoców, zamiast herbacianego suszu.



2. Wsparcie systemu immunologicznego



Dzika róża wygrywa zawartością witaminy C zarówno wśród owoców, jak i warzyw. C jest strażniczką naszej odporności. Stymuluje produkcję białych krwinek, które chronią organizm przed infekcjami. Wzmacnia też bariery ochronne skóry, uszczelniając je i czyniąc odporniejszymi na ataki drobnoustrojów chorobotwórczych.



3. Korzystna dla diabetyków



Owoce dzikiej róży mogą mieć korzystny wpływ zarówno na obniżenia poziomu cukru we krwi, jak i poprawę wrażliwości komórek na insulinę. Herbatki z dzikiej róży są rekomendowane zarówno dla diabetyków, jak i w profilaktyce rozwoju cukrzycy typu II.



4. Działanie kardioprotekcyjne



Z uwagi na wysoką zawartość przeciwutleniaczy herbata z dzikiej róży ma korzystny wpływ na pracę najważniejszego mięśnia w naszym ciele, czyli serca. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy spożyciem witaminy C, a zmniejszonym ryzykiem chorób serca. C, jako silny antyoksydant pomaga obniżyć stężenie złego cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi, które są głównymi przyczynami rozwoju chorób serca.

Owoce dzikiej róży obfitują ponadto we flawonoidy (przeciwutleniacze), które obniżają ciśnienie krwi u osób borykających się z nadciśnieniem i poprawiają przepływ krwi do serca.



5. Ograniczanie stanów zapalnych i redukowanie bólu



Z uwagi na zawartość polifenoli i galaktolipidów (silne przeciwutleniacze) napary z dzikiej róży mają właściwości przeciwzapalne i są pomocne w redukowaniu bólu stawów. Będą więc szczególnie polecane dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.







Ewa Koza, mamsmak.com