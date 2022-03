Jak mleko wpływa na poziom cukru? Czy cukrzycy mogą je pić?

Dieta cukrzycowa jest skomplikowaną kwestią, której nie można rozwiązać, wprowadzając do niej pojedynczy produkt spożywczy. Niemniej każdy z jej składników odgrywa swoją rolę i dokłada przysłowiową cegiełkę do prozdrowotnego całokształtu.

Z jednej strony w takiej diecie muszą znaleźć się produkty, które obniżą poziom cukru w krwiobiegu, a z drugiej pozwolą kontrolować jego poziom. Musimy też pamiętać o pokarmach, które mogą doprowadzić do nagłych skoków poziomu cukru we krwi.



Glukoza spełnia bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Ten cukier prosty jest źródłem energii, co czyni go niezbędnym dla życia. Jednak zbyt wysoki poziom glukozy może prowadzić do rozwoju chorób takich jak cukrzyca, utrata wzroku, problemów z nerkami i sercem.

Jak picie mleka wpływa na poziom cukru w organizmie?

Połączenie białka i węglowodanów zawarte w mleku krowim czyni je doskonałym napojem dla wszystkich chcących utrzymać niski poziom cukru we krwi - przede wszystkim cukrzyków i osób w stanie przedcukrzycowym.



Białko z mleka spowalnia trawienie i przedłuża poczucie sytości i najedzenia. Dzięki temu możemy rzadziej sięgać po przekąski. Dodatkowo nawadnia organizm, nie podnosząc równocześnie poziomu glukozy.



Mleko zawiera też wapń, witaminę D, witaminy z grupy B, selen. Badania naukowe wskazują także, że mleko zwiększa także poposiłkową odpowiedź insulinową, która odpowiada za metabolizm glukozy we krwi.

