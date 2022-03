Cukier potocznie nazywany jest białą śmiercią . Należy jednak mieć na uwadze, że cukry są ważnym źródłem energii i nie powinniśmy z nich zupełnie rezygnować. Sęk w tym, by wybierać cukry dobre lub neutralne dla naszego zdrowia i organizmu. Te zaś występują w owocach i warzywach oraz w nabiale. Wystrzegać powinniśmy się cukrów dodawanych do produktów przetworzonych, napojów gazowanych, dosładzanych soków i słodyczy .

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Zwiększone łaknienie i przyrost masy ciała

Nadmierne spożywanie cukru bardzo często prowadzi do kompulsywnego pojadania. Dzieje się tak dlatego, że energia dostarczona w cukrze jest bardzo szybko spalana przez organizm, dlatego w krótkim czasie od zjedzenia takiego posiłku znowu czujemy się głodni. Ponadto częste podjadanie najczęściej prowadzi do nadmiernego przyrostu masy ciała. Cukier, choć na pierwszy rzut okna wydaje się niewidoczny, występuję w bardzo wielu produktach, po które niestety sięgamy - w wodzie smakowej, gotowych sosach czy nawet w tzw. batonikach fit.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Zmęczenie i brak energii

"Cukier krzepi" - ten slogan z najbardziej znanej kampanii reklamowej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Przez długie lata propaganda konsumpcji cukru miała się całkiem dobrze, ale dziś na szczęście już wiemy, że wahania poziomu cukry we krwi znacząco wpływają na ważne neuroprzekaźniki w mózgu, odpowiadające za poziom energii. Cukrowy "zastrzyk energii" trwa bardzo krótko, a jego konsekwencją są senność i uczucie zmęczenia.

Spożywanie produktów zawierających cukry proste prowadzi do gwałtownego stężenia glukozy we krwi, a to z kolei zmusza trzustkę do produkowania większej ilości insuliny celem wyrównania poziomu. Ciągłe sięganie po cukier w kontekście "dostarczyciela energii" może prowadzić do insulinooporności.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Wysokie ciśnienie krwi

Zbyt duża ilość cukru w diecie przyczynia się do nadciśnienia. Wysoki poziom glukozy uszkadza wyściółkę naczyń krwionośnych, przez co cholesterol łatwiej przywiera do ścian naczyń krwionośnych. Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem wpływającym na zachorowalność i umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Spożywanie cukrów prostych sprzyja także nadwadze, otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 2 - schorzeniom, które często idą w parze z nadciśnieniem.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Osłabienie kondycji psychicznej

Dieta bogata w cukier może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju. Częste uczucie niepokoju to znak, że spożywamy zbyt dużo cukru. Ponadto naukowcy wykazali związek między dietą bogatą w cukier a depresją. Nadmierne dostarczanie organizmowi cukry powoduje zaburzenie równowagi niektórych substancji chemicznych w mózgu, co zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń kondycji psychicznej.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Problemy z pamięcią

Dwa niezależne badania z 2007 r. i 2011 r. dowiodły, że nadmiar cukru sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera. Naukowcy wykazali również, że dieta obfitująca w cukier wzmacnia objawy u pacjentów chorych na schizofrenię. Wystarczy tydzień jedzenia słodyczy w nadmiarze, by poważnie upośledzić mózg.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Problemy ze snem

W 2016 roku powstało badanie, które wykazało, że osoby stosujące dietę bogatą w cukier gorzej sypiają, a ich sen jest płytki i niespokojny. Potwierdziła to obserwacja przeprowadzona w 2019 r. przez uczonych z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. Dowiedli oni, że nadmierne spożycie rafinowanego cukru prowadzi do bezsenności. Natomiast dr Michael Breus, amerykański psycholog kliniczny, dowiódł dodatkowo, że nadmiar cukru w menu skutkuje wykształceniem nawyku wieczornego podjadania. Dzieje się tak dlatego, że poziom cukru we krwi wymyka się spod kontroli. Wpływa to niekorzystnie na jakość i długość snu, co z kolei przekłada się na jeszcze większą ochotę na słodkie pokarmy następnego dnia.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Próchnica zębów

Częsta konsumpcja cukru powoduje stworzenie w jamie ustnej warunków sprzyjających dla bakterii próchnicotwórczych. Sacharoza, szczególnie ta przetworzona przemysłowo, umożliwia bakteriom produkcję zewnątrzkomórkowych polisacharydów EPS, tworzących na zębach matrycę płytki nazębnej. Należy pamiętać, że próchnica zębów mlecznych ma bezpośredni wpływ na uszkodzenia wyrzynających się zębów stałych.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Problemy z cerą

Cukry pochodzące z pożywienia przyłączają się do białek obecnych w komórkach skóry w procesie zwanym glikacją. Powoduje to usztywnianie, osłabienie i żółknięcie tych komórek, co na powierzchni skóry przybiera formę zmarszczek, utraty jędrności i blasku. Nadmiar cukru powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Często z tej przyczyny zmienia się skład sebum i wzrasta jego wydzielanie. Wtedy też zauważamy, że nasza cera jest przetłuszczona.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Chęć na cukier

Nie od dziś wiadomo, że cukier uzależnia. Jego spożywanie powoduje, że organizmie dochodzi do wyrzutu serotoniny, tzw. hormonu szczęścia. Najbardziej charakterystycznym objawem uzależnienia od cukru jest ciągła i trudna do opanowania chęć na zjedzenie czegoś słodkiego. Im więcej podjada uzależniona osoba, tym większą ma chęć na coraz większe dawki cukru.

Oznaki, że w diecie jest zbyt dużo cukru: Podatność na infekcje

Wysoki poziom cukru we krwi osłabia reakcję systemu immunologicznego, co sprzyja narażeniu się na częste infekcje. Glukoza zmniejsza aktywność białych krwinek, które są odpowiedzialne za zabijanie patogenów, takich jak wirusy.

