Jak oczyścić organizm z rtęci i innych metali ciężkich?

Choć wszyscy jesteśmy narażeni na zatrucie metalami ciężkimi, nie każdego dotyczy ono w tym samym stopniu. Na szereg czynników, które sprzyjają kumulacji toksyn, jako jednostka, nie mamy dużego wpływu. Są i takie, o których każdy decyduje na własną rękę. I tymi się zajmijmy.

Czynniki sprzyjające kumulacji metali ciężkich w organizmie

Wśród czynników, które zwiększają ryzyko zatrucia metalami ciężkimi jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu, wysoko przetworzonej żywności i produktów typu fast food. Chemiczne dodatki do żywności, nikotyna, alkohol i cukier sprzyjają kumulacji toksyn. O tym, w jakich ilościach, i czy w ogóle, będą obecne w menu, każdy decyduje sam.

Obok modelu odżywiania i stylu życia, poważnym obciążeniem dla organizmu jest również zanieczyszczenie środowiska. To sprawia, że problem zatrucia metalami ciężkimi staje się powszechnym, a najlepsze, co możemy zrobić, to wspierać organizm w oczyszczaniu. Systematycznie, nie okazjonalnie. Jak to zrobić najskuteczniej? Włączając wszystkie 7 wskazówek do codziennego rytmu życia.

1. Chlorofil

Chlorofil - zielony barwnik roślin, jest wyjątkowo korzystny dla komórek ludzkiego organizmu. Obecny w dużych dawkach w algach i zielonych warzywach liściastych (takich jak nać selera i pietruszki, szpinak, różnego rodzaju sałaty, lubczyk czy kolendra), chlorofil ma silne właściwości antyoksydacyjne. Sprzyja dotlenieniu i odżywieniu wszystkich komórek. Ma też kluczowe znaczenie dla oczyszczania ich z toksyn - w tym rtęci i innych metali ciężkich, a także złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Dziś mamy dostęp do licznych suplementów diety, z których możemy pozyskać chlorofil. Najlepiej jednak, by był obecny w diecie na stałe, w postaci zielonych warzyw.

2. Kolendra

Spośród wszystkich zielonych warzyw liściastych na wyróżnienie zasługuje kolendra, która jest szczególnie skuteczna w usuwaniu rtęci. Kolendrę można włączyć do jadłospisu w postaci naparów, domowego pesto czy dodatku do sałatek. Warto zacząć od naparu z 1-2 łyżeczek suszu lub kilku świeżych listków w menu.

3. Witamina C

Witamina C jest obecna niemal we wszystkich warzywach i owocach. Bezkonkurencyjna jest w tej kategorii dzika różna, wyjątkowo wysoką zawartość tego silnego przeciwutleniacza mają też owoce rokitnika. Warto o nich pamiętać, bo wrzesień i październik są to doskonały czas na ich pozyskanie. Witamina C nie tylko wzmacnia system immunologiczny, ale dzięki silnemu potencjałowi przeciwutleniającemu skutecznie neutralizuje działanie wolnych rodników i usprawnia usuwanie toksyn, w tym metali ciężkich.

4. Selen

Zdjęcie Grzyby zawierają selen, pomagający oczyścić organizm / 123RF/PICSEL

Z pozyskaniem tego pierwiastka jest w Polsce kłopot, bo nasze gleby są ubogie w selen. Warto o nim pomyśleć i świadomie włączać do jadłospisu produkty zawierające selen. Ten pierwiastek z grupy niemetali wzmacnia odporność i sprzyja usuwaniu metali ciężkich, w tym rtęci. Selen znajdziemy w leśnych grzybach, a także w orzechach brazylijskich, ziarnach zbóż i jajkach.

5. Błonnik

Surowe włókno roślinne to najskuteczniejsza metoda na usprawnienie leniwego metabolizmu i pobudzenie perystaltyki jelit. Błonnik wiąże metale ciężkie i stymuluje ich usuwanie z organizmu. Najlepszym źródłem tej substancji balastowej są warzywa, owoce i produkty z pełnego ziarna.

6. Aktywność fizyczna

Dostosowana do stanu zdrowia, aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku i korzystna z wielu powodów. Poprawia metabolizm i sprzyja produkcji enzymów odpowiedzialnych za usuwanie toksyn, w tym metali ciężkich. Jeśli niecodziennie, warto zadbać o 20-30 minutową porcję ruchu minimum 5 razy w tygodniu.

7. Sauna

Sauna jest wyjątkiem od codziennego rytmu. Dla większość z nas najkorzystniejsze będą krótkie 3-5 minutowe wizyty w saunie co 2-3 dni. Jak sauna usprawnia detoksykację? Stymuluje pocenie, a w ludzkim pocie jest wiele toksyn, w tym rtęci i innych metali ciężkich. Aby optymalnie skorzystać z oczyszczania, trzeba pamiętać o nawodnieniu przed wejściem do sauny i prysznicu po jej opuszczeniu. Zmywając pot zapobiegniemy ponownemu wchłonięciu toksyn.