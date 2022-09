Uzależnienie od nikotyny uznawane jest za jeden z najbardziej szkodliwych nałogów. Osoby, które regularnie sięgają po papierosa są szczególnie narażone na choroby układu oddechowego, takie jak rozedma płuc, astma czy przewlekłe zapalenie oskrzeli, a także szereg nowotworów, z rakiem płuc i krtani na czele. Co istotne, palacze zagrażają nie tylko sobie, ale i ludziom w swoim otoczeniu. Aktualne badania przedstawiają niezbite dowody na to, że bierne wdychanie dymu tytoniowego bywa tak samo szkodliwe, jak palenie czynne. Szacuje się, że bierne palenie może powodować aż 25-procentowy wzrost ryzyka chorób serca.

Palacze zagrażają otoczeniu na wiele sposobów. Oto jeden z nich

Amerykańscy naukowcy ostrzegają tymczasem, że do wystąpienia negatywnych skutków przebywania w towarzystwie palaczy doprowadzić może nawet... dotykanie ich odzieży. Zespół badaczy z Lawrence Berkeley National Laboratory w Kalifornii przeprowadził niedawno serię eksperymentów na myszach oraz badań z udziałem ludzi. Rezultaty ich pracy ukazały się właśnie na łamach czasopisma "Environmental Science and Technology". Do jednego z badań zaproszono osoby niepalące, które zgodziły się nosić przez trzy godziny ubrania należące do palaczy. Testy wykazały, że w moczu badanych znajdowało się wówczas 86 razy więcej substancji rakotwórczych niż przed przystąpieniem do eksperymentu.

Zdjęcie Aktualne badania przedstawiają niezbite dowody na to, że bierne wdychanie dymu tytoniowego bywa tak samo szkodliwe, jak palenie czynne / 123RF/PICSEL

W badaniu przeprowadzonym na myszach uczeni umieścili na skórze gryzoni obecne w tytoniu związki chemiczne NNK oraz NNN, które w dużej mierze są odpowiedzialne za wywoływanie nowotworów. Substancje te były obecne w moczu zwierząt przez tydzień od zakończenia eksperymentu. Naukowcy tłumaczą, że kontakt z toksycznymi chemikaliami prowadzi do uszkodzenia DNA, co może sprzyjać rozwojowi raka.

Nikotyna podczas palenia uwalniana jest w dużych ilościach i pokrywa praktycznie wszystkie powierzchnie w pomieszczeniach, w tym ludzką skórę komentuje główny autor badania, dr Xiaochen Tang.

Uczony dodał, że odkrycie to jest kolejnym dowodem na to, że palenie papierosów jest szkodliwe dla ludzi z otoczenia palaczy.

