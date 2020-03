Jak regulować poziom cukru we krwi?

Dodajemy je do dań, aby wzbogacić ich smak i aromat. Ale wiele ziół i przypraw ma też właściwości prozdrowotne. Oto lista tych, które mogą pomóc utrzymać poziom cukru we krwi na odpowiednim poziomie.

Zdjęcie By zbadać poziom cukru, wystarczy kropla krwi /123RF/PICSEL

Jedną z najpopularniejszych, a zarazem najlepiej zbadanych przypraw na świecie jest cynamon. Jego prozdrowotne działanie jest potwierdzone przez naukowców. Dość wspomnieć analizę badań klinicznych opublikowaną w "Journal of Medicinal Food", która potwierdza, że spożywanie cynamonu przynosi korzyści osobom z cukrzycą, gdyż skutecznie obniża poziom cukru.



Kolejnym godnym uwagi naturalnym lekiem jest kozieradka. Stosowana od wieków jako przyprawa, wykazała skuteczność w badaniach klinicznych w zmniejszaniu poziomu cukru we krwi. Nasiona kozieradki mogą również obniżać poziomy złego cholesterolu (LDL).

Zdjęcie Kozieradka jest polecana nie tylko dla cukrzyków, ale też dla osób z dużą nadwagą / 123RF/PICSEL

Reklama

Do codziennej diety warto dołożyć również czosnek. Jest znany z wielu swoich korzystnych właściwości - przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych - ale jak się okazuje, skutecznie obniża też poziom cukru we krwi.

Według kilku badań godny polecenia jest też ekstrakt imbiru. Może on pomóc w zapobieganiu hiperglikemii lub wysokiemu poziomowi cukru we krwi. Ta przyprawa pomaga również złagodzić refluks, co jest częstym problemem wśród diabetyków.